Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Berakhir, DJP Ingatkan Risiko Jasa Joki

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan telah berakhir pada 30 April 2026. DJP mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa joki karena berpotensi merugikan dan membahayakan keamanan data pribadi. Lebih dari 13 juta WP telah melaporkan SPT Tahunan hingga tanggal tersebut.

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan telah berakhir pada tanggal 30 April 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga tanggal tersebut, lebih dari 13 juta Wajib Pajak (WP) telah melaporkan SPT Tahunan mereka.

Rinciannya meliputi 10.743.907 WP orang pribadi karyawan, 1.438.498 orang pribadi non-karyawan, 846.682 badan dalam rupiah, 1.379 badan dalam USD, 13 sektor migas dalam rupiah, dan 181 migas dalam USD. Sebelum sanksi administratif diterapkan, Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan memberikan pengingat kepada WP yang belum melaporkan. Jika pengingat melalui AR tidak dipenuhi dalam jangka waktu surat teguran, maka secara otomatis surat tagihan pajak sebesar Rp 100 ribu akan diterbitkan oleh Coretax.

Pemerintah telah memperoleh Rp 462,7 triliun dari sektor perpajakan pada periode Januari-Maret 2026, menunjukkan kenaikan pendapatan pajak sebesar 14,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Penerimaan dari pajak mencapai Rp 394,8 triliun, setara dengan 16,7% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pertumbuhan 20,7% dari kuartal I 2025. DJP menargetkan pelaporan SPT tahun ini mencapai 15,2 juta atau sekitar 80 persen dari WP yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya.

Ditjen Pajak juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa tidak resmi atau “joki” dalam pelaporan SPT Tahunan. Praktik ini dianggap berisiko tinggi dan berpotensi merugikan WP, terutama terkait keamanan data pribadi dan akurasi pelaporan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa penggunaan jasa tidak resmi membuka celah penyalahgunaan data sensitif.

WP yang menggunakan jasa joki harus menyerahkan informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga kata sandi kepada pihak ketiga yang tidak memiliki otoritas resmi. Penggunaan jasa joki SPT berpotensi menimbulkan berbagai risiko serius, termasuk penyalahgunaan data pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain di luar pelaporan pajak, bahkan berujung pada penipuan.

Selain itu, terdapat risiko ketidakakuratan dalam pengisian SPT, di mana beberapa jasa tidak resmi diduga mengisi data secara tidak benar atau sekadar “nihil” tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya. Hal ini dapat berdampak pada potensi pemeriksaan atau koreksi oleh otoritas pajak di kemudian hari. Otoritas pajak menekankan pentingnya WP melaporkan SPT Tahunan secara mandiri atau melalui saluran resmi yang disediakan oleh DJP. Dengan melaporkan SPT secara mandiri, WP dapat memastikan keakuratan data yang dilaporkan dan menjaga keamanan informasi pribadi mereka.

DJP menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan pelaporan SPT, termasuk e-Filing, e-Form, dan layanan asistensi di KPP. Penggunaan jasa joki SPT tidak hanya berisiko bagi WP, tetapi juga dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mencapai target penerimaan negara. DJP terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan SPT yang benar dan tepat waktu, serta bahaya penggunaan jasa tidak resmi. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP, diharapkan penerimaan pajak dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan nasional





