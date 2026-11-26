Pemerintah menghapus batas usia 35 tahun untuk seleksi CPNS guru. Sekitar 1,7 juta guru PPPK dan ratusan ribu calon guru baru mendapat fasilitas pengangkatan langsung.

Pemerintah Indonesia secara resmi membuka peluang besar bagi tenaga pengajar melalui kebijakan baru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berusia di atas 35 tahun kini diperbolehkan mengikuti tes CPNS untuk formasi khusus. Pengumuman strategis ini disampaikan secara langsung pada acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Sentul International Circuit Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis (26/11) sore.

Ruang Lingkup dan Jumlah Penerima Manfaat Kebijakan

Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menyebutkan bahwa sebanyak 1.777.798 guru PPPK diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS formasi khusus. Kebijakan ini tidak membatasi usia, artinya baik guru yang berusia di bawah 35 tahun maupun yang berusia di atas 35 tahun memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses seleksi tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan bagi jutaan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

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Angka 1.777.798 ini mencakup seluruh guru PPPK yang telah memenuhi syarat administrasi, menunjukkan cakupan yang sangat luas dari kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, hambatan umur yang sebelumnya sering menjadi kendala bagi guru senior untuk mendapatkan kepastian status jabatan telah dihapuskan secara efektif dalam periode seleksi ini.

Program Pengangkatan Langsung dan Rekrutmen Massal

Selain membuka seleksi khusus, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan serangkaian langkah lain yang mendukung peningkatan status kepegawaian guru. Salah satu kebijakan paling signifikan adalah pengangkatan langsung 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu tanpa melalui proses tes tambahan. Langkah ini akan secara langsung mengurangi beban kerja guru dan memperbaiki rasio tenaga pendidik dengan jumlah siswa.

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Di samping itu, pemerintah juga akan melaksanakan rekrutmen untuk menambah 464.856 CPNS guru baru. Angka ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan. Kombinasi antara pengangkatan langsung bagi yang sudah ada dan rekrutmen massal bagi tenaga baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara nasional.

Posisi Resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti turut menegaskan kembali kebijakan ini dalam sambutan pada upacara peringatan HGN 2026 di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/11) pagi. Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 ini diberikan kepada guru PPPK yang berusia di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun, serta guru non-ASN yang memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan.

Pernyataan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian karier bagi para guru. Dengan memasukkan guru non-ASN yang memenuhi syarat ke dalam lingkup seleksi ini, pemerintah memperluas jaring pengaman sosial dan profesional bagi mereka yang selama ini bekerja di luar sistem kepegawaian negara yang formal.

Dampak Strategis Bagi Tenaga Pendidik dan Sistem Pendidikan

Kebijakan yang mencakup 1.777.798 guru PPPK, 242.482 pengangkatan langsung, dan 464.856 rekrutmen baru ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap sistem pendidikan nasional. Dengan menghapus batas usia 35 tahun, pemerintah membuka pintu bagi guru-guru berpengalaman untuk mendapatkan stabilitas finansial dan karier yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar mengajar.

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Penghapusan hambatan usia ini juga menandai pergeseran paradigma dalam manajemen kepegawaian pendidikan di Indonesia. Pemerintah kini lebih fokus pada kompetensi dan kebutuhan lapangan daripada batasan administratif yang kaku. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka turnover guru dan memastikan bahwa tenaga pendidik yang berkualitas tetap bertahan di dalam sistem pendidikan nasional untuk jangka panjang.