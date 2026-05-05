Batas Baru Pembelian Dolar AS: Turun Jadi USD 25.000, Harus Ada Dokumen Pendukung

Bank Indonesia menurunkan batas pembelian dolar AS tanpa dokumen pendukung menjadi USD 25.000 per orang per bulan sebagai bagian dari upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Pembelian di atas jumlah tersebut wajib menyertakan bukti transaksi yang sah.

Bank Indonesia terus berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan penurunan batas pembelian dolar AS tanpa dokumen pendukung secara bertahap.

Awalnya, batas tersebut adalah USD 100.000 per orang per bulan, kemudian diturunkan menjadi USD 50.000, dan selanjutnya akan diturunkan lagi menjadi USD 25.000. Pembelian dolar AS di atas USD 25.000 akan mewajibkan adanya dokumen bukti pendukung transaksi, seperti dokumen impor atau pembayaran jasa, guna memastikan bahwa pembelian tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi riil dan bukan untuk spekulasi.

Langkah ini merupakan bagian dari koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk meredam aktivitas spekulasi di pasar valuta asing domestik dan memperkuat kedaulatan Rupiah. Bank Indonesia juga meningkatkan pengawasan terhadap korporasi dan perbankan, memantau aktivitas pembelian dolar dalam jumlah tinggi secara rutin, dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengawasan langsung dilakukan ke lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan transaksi.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Perry Warjiyo menjelaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari penguatan kebijakan moneter yang dikombinasikan dengan koordinasi erat bersama otoritas fiskal. Tujuh langkah penting telah ditempuh oleh Bank Indonesia untuk memperkuat dan menstabilkan Rupiah.

Langkah pertama adalah intervensi pasar secara agresif dan terukur, baik di pasar domestik maupun luar negeri, melalui transaksi spot, DNDF, dan intervensi di pasar offshore seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Cadangan devisa Indonesia dinilai cukup untuk menopang langkah stabilisasi ini. Selain itu, BI fokus menjaga aliran modal asing tetap masuk, mendorong instrumen seperti SRBI untuk menarik kembali dana asing, dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga arus portofolio tetap positif.

Langkah ketiga yang diambil adalah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, dengan nilai mencapai Rp123,1 triliun hingga saat ini, untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan memperkuat nilai tukar. Pemerintah juga membuka opsi buyback sebagai bagian dari strategi bersama fiskal dan moneter. Koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan dinilai sangat baik dalam upaya menjaga stabilitas Rupiah.

Pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah tercatat melemah 30 poin atau 0,17 persen menjadi 17.424 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level 17.394 per dolar AS. Upaya stabilisasi ini terus dilakukan untuk menghadapi tekanan global dan menjaga kedaulatan Rupiah





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bank Indonesia Nilai Tukar Rupiah Dolar AS Stabilisasi Rupiah Pembelian Dolar KSSK Intervensi Pasar SBN OJK

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Asosiasi harapkan batas potongan platform 8 persen ditinjau ulangAsosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) meminta pemerintah meninjau kembali rencana pembatasan bagi hasil antara mitra ...

Read more »

Said Abdullah sebut ambang batas parlemen idealnya 5,5 hingga 6 persenKetua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal berada pada kisaran 5,5 hingga 6 persen.Pernyataan ...

Read more »

PDIP Usulkan Ambang Batas Parlemen Ideal 5,5 Hingga 6 PersenBerita PDIP Usulkan Ambang Batas Parlemen Ideal 5,5 Hingga 6 Persen terbaru hari ini 2026-05-04 14:39:22 dari sumber yang terpercaya

Read more »

PDIP Nilai Ambang Batas Parlemen Idealnya 5,5 hingga 6 PersenKetua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal yaitu pada kisaran 5,5 hingga 6 persen.

Read more »

BI turunkan batas pembelian USD tanpa underlying jadi 50 ribu dolar ASBank Indonesia (BI) menurunkan batas pembelian mata uang dolar AS (USD) di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying menjadi 50 ribu dolar AS per ...

Read more »

BI akan turunkan batas pembelian USD tanpa underlying jadi 25 ribu dolar ASBank Indonesia (BI) berencana menurunkan batas pembelian mata uang dolar AS (USD) di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying menjadi maksimal ...

Read more »