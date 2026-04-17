Batam Siap Jadi Hub Digital Asia Pasifik, Proyek Pusat Data Skala Besar Dimulai

BP Batam menjalin kerja sama strategis dengan PLN Batam dan DayOne untuk mengembangkan proyek pusat data berskala besar, didukung pasokan listrik 450 MW. Langkah ini memperkuat posisi Batam sebagai hub digital Asia Pasifik dan mendorong investasi teknologi.

Badan Pengusahaan (BP) Batam di Kepulauan Riau semakin memantapkan posisinya sebagai pusat digital unggulan di kawasan Asia Pasifik. Ambisi ini diwujudkan melalui serangkaian kerja sama strategis yang melibatkan PLN Batam dan DayOne, sebuah perusahaan pengembang pusat data . Puncak dari kolaborasi ini adalah penandatanganan perjanjian penyediaan pasokan listrik sebesar 450 megawatt (MW) oleh PLN Batam untuk pembangunan pusat data skala besar di kawasan Kabil Industrial Tech Park, Batam.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menekankan bahwa kombinasi antara infrastruktur yang siap pakai dan regulasi yang memudahkan menjadi daya tarik utama bagi investor global. BP Batam berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dengan mempercepat proses perizinan dan memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Kehadiran proyek pusat data berskala besar ini menjadi bukti nyata kesiapan Batam untuk bertransformasi menjadi hub digital dunia. Proyek ini tidak hanya akan memperkuat infrastruktur digital Batam, tetapi juga secara signifikan mendukung layanan komputasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang semakin berkembang pesat. Penguatan infrastruktur digital ini menjadi langkah krusial dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi terkini. BP Batam dan PLN Batam terus berupaya menciptakan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan. Lebih lanjut, langkah strategis ini diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang memiliki kapasitas sebesar 511 MVA atau setara dengan 450 megawatt (MW). Kapasitas pasokan listrik ini merupakan yang terbesar di Indonesia untuk pelanggan pusat data. Pasokan energi yang masif ini akan mendukung operasional pusat data yang dikembangkan oleh DayOne secara bertahap mulai periode 2026 hingga 2027. Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, menyambut baik kolaborasi ini dan mengapresiasi peran aktif BP Batam dalam menyinergikan antara regulator dan penyedia infrastruktur. Ia meyakini bahwa sinergi antara PLN Batam dan DayOne, dengan dukungan penuh dari BP Batam, akan semakin memperkokoh posisi Batam sebagai kawasan investasi yang sangat diminati dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital di kancah Asia Tenggara. Selain pasokan listrik, nota kesepahaman juga mencakup layanan solusi infrastruktur terintegrasi untuk ekosistem pusat data. Ini termasuk studi kelayakan untuk penyediaan jaringan serat optik yang handal dan layanan pemeliharaan untuk infrastruktur kritis yang akan menopang operasional pusat data. Kehadiran pusat data berskala besar ini diproyeksikan akan menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi perekonomian lokal. Hal ini akan terwujud melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta memperkuat posisi Batam dalam peta investasi digital global. BP Batam berharap bahwa penandatanganan kerja sama ini akan memberikan manfaat yang substansial bagi seluruh pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan iklim investasi yang semakin positif di Kota Batam. Chief Executive Officer DayOne, Jamie Khoo, turut menyatakan apresiasinya terhadap kemudahan administrasi yang difasilitasi oleh BP Batam. Ia mengakui bahwa kemudahan ini menjadi faktor penentu dalam keputusan ekspansi perusahaan ke Batam. Jamie Khoo menjelaskan bahwa ekspansi ini merupakan tonggak penting dalam strategi perusahaan untuk membangun salah satu platform infrastruktur digital terdepan di Asia. Ia menyoroti model SIJORI (Singapura-Johor-Batam) yang dikembangkan perusahaannya, yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Batam menjadi platform pusat data lintas batas pertama yang terintegrasi penuh di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan visi jangka panjang DayOne untuk menciptakan ekosistem digital yang terkoneksi dan efisien. Lebih dari sekadar memastikan pasokan listrik yang memadai, BP Batam juga menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas lebih dari 200 MWp di wilayah kerja BP Batam. Langkah ini sejalan dengan tren global untuk beralih ke energi terbarukan dan mengurangi jejak karbon, yang pada akhirnya akan memperkuat daya tarik Batam sebagai tujuan investasi yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Pembangunan pusat data ini diharapkan akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi teknologi di Batam, serta berkontribusi pada penguatan daya saing Indonesia di panggung global





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump Bikin Dunia Pusing, Raksasa Asia Ini Siap Jadi PenyelamatJepang mempermudah aturan ekspor alutsista untuk pertama kali sejak PD II, memperkuat militer dan menjawab kekhawatiran sekutu AS.

Read more »

Koalisi Kemanusiaan Asia Pasifik untuk Palestina Resmi Bermarkas di JakartaIndonesia kembali menegaskan peran strategisnya dalam isu kemanusiaan global dengan meluncurkan Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCAP) di

Read more »

Garuda Asia Siap Taklukkan Malaysia di Laga Krusial Kualifikasi Piala Dunia U-17 2026Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Malaysia dalam pertandingan kedua Grup A kualifikasi Piala Dunia U-17 2026. Kemenangan menjadi krusial untuk melaju ke semifinal, sementara Malaysia berjuang menjaga peluang. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Kamis (16/4) malam.

Read more »

Bursa Saham Asia Pasifik Kompak Melemah pada Pembukaan Perdagangan Hari IniSimak ulasan bursa saham Asia Pasifik dan Wall Street AS hari ini Jumat 17 April 2026.

Read more »

Bursa Saham Asia Pasifik Kompak Melemah pada Pembukaan Perdagangan Hari IniSimak ulasan bursa saham Asia Pasifik dan Wall Street AS hari ini Jumat 17 April 2026.

Read more »

IHSG Dibuka Menghijau Siap Rebound, Bursa Asia Menguat Dipicu Optimisme Kesepakatan Iran-ASIHSG dibuka menguat 17 poin atau 0,23 persen di level 7.639 pada pembukaan perdagangan Jumat, 17 April 2026, dan siap rebound pada perdagangan di hari ini.

Read more »