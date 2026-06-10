Basarnas Tempatkan KN SAR Widura 225 di Banyuwangi untuk Perkuat Operasi Pencarian dan Pertolongan di Selat Bali

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah menempatkan Kapal Negara SAR Widura 225 di Kantor SAR Banyuwangi untuk meningkatkan operasi SAR di Selat Bali dan sekitarnya. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal 30 knot, daya jelajah 1.200 nautical mile, dan mampu beroperasi mandiri hingga 60 jam.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ( Basarnas ) telah menempatkan Kapal Negara (KN) SAR Widura 225 di Kantor SAR Banyuwangi , Jawa Timur, guna meningkatkan dan memperkuat operasi pencarian dan pertolongan di Selat Bali serta sekitarnya.

Langkah strategis ini dilakukan untuk mengantisipasi tingkat aktivitas pelayaran yang cukup tinggi di wilayah tersebut. KN SAR Widura 225 adalah kapal kelas II yang dirancang khusus untuk mendukung operasi SAR di laut dengan kemampuan manuver tinggi, kecepatan maksimal 30 knot, dan daya jelajah hingga 1.200 nautical mile. Kapal tersebut mampu beroperasi secara mandiri hingga 60 jam nonstop, sehingga respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan profesional.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi, I Made Oka Astawa, menyatakan kehadiran kapal tersebut merupakan komitmen Basarnas dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencarian dan pertolongan, khususnya di Selat Bali dan kawasan Tapal Kuda. Di samping itu, keberadaan KN SAR Widura 225 juga diperkirakan akan memperkuat sinergi antara Basarnas dengan berbagai potensi SAR, TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan maritim.

Kapal sepanjang 40 meter ini saat ini telah bersandar di Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi dan siap digerakkan kapan saja untuk mendukung operasi SAR di wilayah perairan Selat Bali, Banyuwangi, serta kawasan Tapal Kuda Jawa Timur. Dengan demikian, kesiapsiagaan dan kapasitas operasional Basarnas di area tersebut diharapkan dapat meningkat signifikan demi keselamatan masyarakat di laut. PemindahanKN SAR Widura 225 ke Banyuwangi dilatarbelakang kewaspadaan akan potensi kecelakaan pelayaran yang dapat terjadi di Selat Bali, salah satu jalur pelayaran yang sibuk.

Kapal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penanggulangan darurat, tetapi juga sebagai simbol kesiapsiagaan instansi.search dan pertolongan dalam menghadapi berbagai skenario di laut. Dengan spesifikasi unggulan termasuk kecepatan jelajah 20 knot, kapal ini diharapkan dapat mencapai lokasi kejadian dengan lebih efisien, bahkan dalam kondisi cuaca yang menantang. Pihak Basarnas beroptimis bahwa ketahanan kapal yang mampu beroperasi mandiri dalam waktu lama akan memberikan nilai tambah dalam upaya penyelamatan nyawa di wilayah yang luas dan kompleks





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Basarnas KN SAR Widura 225 Selat Bali Banyuwangi Operasi SAR

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