Basarnas Evakuasi Jasad Kru Helikopter Super Puma H-225 di Barito Kuala

Satu kru helikopter Super Puma H-225 meninggal dunia saat operasi karhutla di Kalimantan Selatan. Basarnas mengonfirmasi evakuasi jasad korban dan BNPB menegaskan misi tetap berjalan dengan protokol keselamatan ketat.

Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi jasad seorang korban kecelakaan helikopter yang terjadi di perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada Minggu tanggal 8 November 2026. Evakuasi jenazah tersebut dilakukan setelah pencarian intensif dilakukan di sekitar lokasi jatuhnya armada yang menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala.

Kronologi Insiden Jatuhnya Helikopter H-225

Helikopter jenis Super Puma yang terdaftar dengan nomor registrasi VH-HGM dan nomor seri 2878 ini diduga merupakan model Eurocopter EC225LP Super Puma II+ atau Airbus Helicopters H225 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Armada tersebut dilaporkan jatuh saat sedang menjalankan tugas pemadaman di wilayah Sungai Barito pada siang hari Minggu, 8 November 2026, tepat di kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan.

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Kepala Basarnas Banjarmasin yang juga bertindak sebagai SAR Mission Coordinator (SMC), I Putu Sudayana, mengonfirmasi bahwa korban ketiga berhasil dievakuasi pada pukul 18.08 waktu setempat. Proses pencarian dan pemulihan jenazah dilakukan oleh tim SAR gabungan yang mengerahkan sumber daya manusia untuk menjangkau titik lokasi kejadian di perairan sekitar desa tersebut.

Identitas Korban dan Status Tim Operasi

Korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi adalah Yayan Supyansuri, seorang warga negara Indonesia yang bertugas sebagai kru sekaligus navigator helikopter. Keberhasilan evakuasi jenazah ini menutup pencarian untuk korban yang hilang, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi memastikan bahwa dua kru lainnya selamat dari insiden tersebut.

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Keberadaan kru lain yang selamat ini menjadi kabar positif di tengah tragedy yang menimpa armada pemadam kebakaran hutan. Namun, hilangnya navigator Yayan Supyansuri menjadi duka berat bagi keluarga dan rekan sejawatnya yang bekerja dalam operasi penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Selatan ini.

Komitmen BNPB Terhadap Keselamatan Operasi

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi telah menerima laporan pendahuluan mengenai insiden kecelakaan ini dan langsung memerintahkan tim terkait untuk menyusun laporan lengkap mengenai kronologi kejadian. Instruksi ini mencakup perkembangan penanganan di lokasi kejadian sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi pasca insiden.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa kejadian ini sama sekali tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus melakukan penanganan karhutla. Operasi pemadaman tetap harus berjalan, tetapi harus dilaksanakan dengan memerhatikan aspek keselamatan secara ketat demi mencegah terulangnya kejadian serupa.

Dampak Sosial dan Rekomendasi Alternatif Kegiatan Anak

Di tengah perkembangan penanganan bencana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, juga mengemukakan pentingnya peran keluarga dalam mengarahkan anak-anak. Beliau mengajak orang tua untuk menghidupkan kembali permainan tradisional sebagai alternatif kegiatan positif di tengah meningkatnya penggunaan gawai di kalangan anak-anak.

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Menurut Arifah Fauzi, permainan tradisional berbasis kearifan lokal mendorong interaksi dan kebersamaan yang sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak. Ia menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki permainan khas masing-masing yang dapat diberikan sebagai alternatif menarik dan edukatif sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga memberikan keseimbangan antara teknologi dan nilai budaya lokal.