Operasi SAR delapan penumpang speedboat di Perairan Pulau Dai, Maluku Barat Daya, dihentikan setelah sembilan hari tanpa hasil. Dua penumpang selamat, del Mihilang setelah kapal tenggelam akibat cuaca ekstrem pada 11 Juni 2026.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon mengumumkan penghentian operasi SAR delapan penumpang speedboat yang hilang di Perairan Pulau Dai , Maluku Barat Daya , setelah sembilan hari pencarian tanpa hasil.

Insiden dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026, ketika speedboat yang membawa sepuluh penumpang bertolak dari Desa Sinairusi menuju Tepa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dan tertimpa gelombang tinggi serta angin kencang hingga tenggelam. Dua penumpang, Yakop Anamofa (22) dan Ignasius Matrunkoly (42), berhasil selamat dengan berenang. Delapan korban lainnya dinyatakan hilang setelah tidak ditemukan dalam pencarian yang melibatkan Kapal Patroli (KP) XVI-2006 DitPolairud Polda Maluku, speedboat, longboat, dan sumber daya lainnya di sekitar koordinat LKK 7°39'2.95"S, 129°38'27.61"E. Cuaca buruk menjadi kendala utama.

Kepala Basarnas Ambon, Muhamad Arafah, memutuskan menghentikan operasi setelah koordinasi dengan keluarga, camat, dan masyarakat pada Sabtu, 20 Juni 2026. Daftar korban: Anton Manahen (40), Asael Daniel (72), Yomima Waliana (36), Regina Unwakolu (33), Enderfina Siaran (62), Wulan Kelmury (35), Yoksan Unawekla (9), Marcelo Unawekla (4). Pencarian masyarakat tetap berlanjut meskiupu берhasune





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Basarnas Ambon Speedboat Maluku Barat Daya Pulau Dai Penumpang Hilang Operasi SAR Hentikan

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