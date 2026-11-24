Barry Callebaut mengumumkan investasi besar untuk pabrik cokelat ketiga di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas ini ditargetkan beroperasi pada Maret 2029 untuk melayani permintaan premium.

Barry Callebaut, produsen bahan baku cokelat dan kakao global terkemuka, secara resmi mengumumkan rencana strategis untuk membangun fasilitas produksi baru di Karawang, Jawa Barat. Inisiatif ambisius ini melibatkan pembangunan pabrik cokelat ketiga sekaligus menjadi fasilitas produksi keempat perusahaan di Indonesia, menandai langkah signifikan dalam ekspansi operasional mereka di wilayah tersebut.

Rincian Lokasi dan Target Operasional Fasilitas Karawang

Fasilitas baru ini dirancang sebagai greenfield facility, yang berarti pabrik akan dibangun dari awal di atas lahan baru yang khusus disiapkan untuk proyek ini. Lokasi strategis pabrik tersebut berada di dalam Kawasan Industri Suryacipta, sebuah pusat manufaktur utama yang berjarak sekitar 80 kilometer di sebelah timur ibu kota Jakarta. Kehadiran infrastruktur modern ini akan melengkapi jaringan produksi yang sudah ada, termasuk dua pabrik cokelat yang beroperasi di Gresik, Jawa Timur, dan Rancaekek-Sumedang, Jawa Barat, serta satu pabrik pengolahan kakao di Bandung.

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Perusahaan menargetkan agar pabrik baru di Karawang mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2029. Pembangunan fasilitas ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan skala dan kecepatan konstruksi yang disesuaikan secara dinamis dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang serta dinamika pasar yang berubah-ubah. Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa perusahaan dapat merespons fluktuasi permintaan dengan lebih efisien tanpa membebani kapasitas logistik atau sumber daya manusia secara berlebihan.

Strategi Investasi dan Komitmen Jangka Panjang Barry Callebaut

Pembangunan fasilitas Karawang ini merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang Barry Callebaut terhadap pasar Indonesia. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, total investasi yang telah disuntikkan oleh perusahaan ke dalam bisnis mereka di Tanah Air telah mencapai lebih dari US$150 juta. Dana investasi yang masif ini mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari pengolahan kakao mentah, produksi cokelat olahan, pusat inovasi produk, hingga pengembangan berbagai kapabilitas teknis yang mendukung seluruh rantai bisnis kakao dan cokelat secara holistik.

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Vamsi Mohan Thati, Presiden Divisi Asia Pasifik Barry Callebaut, menjelaskan bahwa kawasan Asia Pasifik memegang peranan krusial dalam strategi pertumbuhan global perusahaan. Industri makanan di kawasan ini terus menunjukkan tren positif, dengan preferensi konsumen yang semakin beragam dan peluang pasar di sektor cokelat yang sangat besar. Indonesia diposisikan sebagai pasar prioritas utama dalam strategi Focus for Growth mereka karena memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang sangat kuat dan fundamental ekonomi yang stabil.

Dampak Industri dan Pelayanan Pelanggan Premium Asia Tenggara

Fasilitas produksi di Karawang akan dilengkapi dengan teknologi produksi paling modern untuk memastikan standar kualitas tertinggi. Pabrik ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia serta negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang menuntut produk cokelat premium bermutu tinggi. Fokus utama adalah pada produksi yang berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan sesuai dengan tuntutan pasar global terkini.

Barry Callebaut telah membangun ekosistem bisnis terintegrasi yang kuat di Indonesia. Rantai nilai ini mencakup tahapan mulai dari pengadaan dan pengolahan bahan baku kakao, hingga penelitian, pengembangan, dan produksi akhir produk cokelat. Melalui investasi berkelanjutan ini, perusahaan berupaya untuk semakin dekat dengan pelanggan mereka, membangun kapabilitas lokal, dan tumbuh bersama mitra bisnis di Indonesia serta seluruh wilayah Asia Tenggara demi menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.