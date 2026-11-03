Bareskrim Ungkap Operasi Penyadapan Ilegal Terhadap Prabowo Subianto Sejak 2025

Komjen Asep Safrudin membongkar kasus penyadapan ilegal oleh sekelompok oknum yang diduga beroperasi sejak 2025. Target utamanya mencakup Presiden Prabowo Subianto dan pejabat tinggi negara.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin mengungkap adanya dugaan operasi penyadapan yang dilakukan secara ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta para pejabat tinggi lainnya. Dugaan tersebut menyoroti modus ilegal yang diduga sudah berlangsung sejak awal tahun 2025 hingga berlanjut ke tahun 2026.

Rincian Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur

Dalam konferensi pers yang diadakan di Mabes Polri pada Senin malam tanggal 3 Januari 2026, Komjen Asep Safrudin secara resmi menyatakan bahwa setidaknya ada tiga orang tersangka yang terlibat dalam tindak pidana penyadapan tanpa prosedur. Ketiga tersangka tersebut diidentifikasi sebagai perwira Polri dengan inisial LSP, seorang Aparatur Sipil Negara dengan inisial ASN, dan seorang individu lain dengan inisial EH. Mereka diduga keras menargetkan nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat negara, tokoh politik, wartawan media massa, hingga para pengusaha terkemuka.

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Modus operandi yang digunakan oleh kelompok yang disebut-sebut sebagai geng dari mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini sangat meresahkan. Mereka memerintahkan pelaksanaan penyadapan tanpa menyertakan surat permohonan resmi dari penyidik maupun lampiran laporan kepolisian yang sah. Hal ini berarti seluruh aktivitas pengawasan dan pencatatan percakapan elektronik tersebut dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Hapus Jejak Digital dan Pelanggaran HAM

Lebih lanjut, Komjen Asep Safrudin mengungkap bahwa para tersangka aktif menghapus jejak log digital pada bulan Oktober 2026. Tindakan penghapusan data log ini dilakukan secara sadar untuk menghilangkan bukti fisik digital dari aktivitas penyadapan yang telah dilakukan. Penyadapan tersebut sama sekali tidak memiliki kaitan whatsoever dengan penegakan hukum atau penyelidikan kriminal yang valid.

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Menurut peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, setiap tindakan pemantauan dan penyadapan harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia, asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan informasi. Praktik yang dilakukan oleh tersangka LSP, ASN, dan EH jelas-jelas melanggar semua prinsip fundamental tersebut karena dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan tanpa persetujuan lembaga penegak hukum yang berwenang.

Dampak terhadap Instansi Polri dan Negara

Kasus ini menyoroti adanya potensi penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri. Keterlibatan perwira Polri dalam operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pejabat negara menunjukkan adanya pelanggaran disiplin dan integritas yang sangat serius. Komjen Asep Safrudin menekankan bahwa kegiatan pengawasan siber harus selalu transparan dan sesuai prosedur untuk menjaga kepercayaan publik.

Para tersangka menghadapi ancaman pidana yang berat karena telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta peraturan kepolisian terkait pengawasan elektronik. Pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk menindak tegas pelaku yang telah merusak ekosistem keamanan digital dan menghancurkan privasi para pemimpin negara serta tokoh masyarakat Indonesia.

Kasus penyadapan ilegal ini menjadi perhatian utama karena menyangkut keamanan nasional dan stabilitas kepemimpinan negara. Proses hukum akan berlanjut untuk mengungkap jaringan lengkap dan motif di balik operasi penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025. Publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan kasus ini untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan bagi para korban pelanggaran privasi tersebut.