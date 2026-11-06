Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Penyadapan Ilegal Komunikasi Presiden Prabowo

Polisi menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan sistem resmi LIMS Polri sejak 2025.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Kasus sensitif yang mulai terungkap pada Oktober 2026 ini melibatkan penyalahgunaan sistem intersepsi resmi milik Polri tanpa prosedur hukum yang valid. Langkah penegakan hukum ini menyingkap operasi internal yang dinilai mengancam kedaulatan digital dan keselamatan kepala negara.

Rincian Tersangka dan Peran Operasional

Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri dan eks Kepala Staf Kepresidenan, diduga menjadi pemberi perintah utama dalam operasi penyadapan ini. Ia juga tercatat memberikan instruksi untuk menghapus data elektronik hasil rekaman secara sepihak. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri, berperan sebagai eksekutor lapangan yang menjalankan proses penyadapan serta mengajukan izin penghapusan log data.

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Irjen Pol. Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri, memegang peran krusial sebagai pemberi restu operasional. Ia menyetujui penghapusan jejak digital di sistem dan menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim. Slamet Uliandi belum ditahan karena sedang dalam pemulihan kondisi sakit stroke. Keempat tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis yang mencakup ancaman pidana penjara dan sidang Kode Etik Profesi Polri.

Mekanisme Penyalahgunaan Sistem LIMS

Operasi gelap ini memanfaatkan Lawful Interception Management System (LIMS), teknologi penyadapan resmi yang terhubung langsung dengan operator telekomunikasi. Sistem ini mampu merekam panggilan suara, pesan teks, hingga metadata lokasi dan durasi komunikasi tanpa terdeteksi oleh perangkat seluler korban. Penyalahgunaan teknologi berlevel jaringan ini dilakukan oleh oknum insider tanpa pengawasan hukum yang memadai.

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Aksi intersepsi ilegal ini berlangsung sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026 tanpa surat izin penyelidikan yang sah. Nomor telepon Presiden dan tokoh publik dimasukkan ke sistem secara sepihak. Pada awal Oktober 2026, pelaku berupaya melenyapkan jejak dengan menghapus berkas hasil sadapan. Tindakan ini terendus oleh petugas internal yang melaporkannya pada 30 Oktober 2026.

Reaksi Pemerintah dan Implikasi Hukum

Pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Mensesneg Prasetyo Hadi menyikapi kasus ini secara tegas. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini mengarah pada perbuatan makar sesuai Pasal 191 hingga 193 KUHP. Tuduhan ini muncul karena indikasi adanya upaya untuk melumpuhkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Para tersangka menghadapi risiko pidana berat dengan ancaman hingga sepuluh tahun penjara. Pasal 258 KUHP tentang penyadapan ilegal dan Pasal 32 UU ITE tentang penghapusan data elektronik menjadi dasar penuntutan. Selain sanksi pidana, keempat jenderal tersebut juga akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri untuk sanksi disiplin internal.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Skandal ini memicu kekhawatiran luas mengenai privasi warga sipil, aktivis, dan jurnalis di Indonesia. Jika kepala negara dapat disadap secara ilegal, maka rakyat sipil berisiko menjadi korban pengawasan sewenang-wenang yang merusak demokrasi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga diperiksa oleh Polisi Militer TNI terkait kasus ini tanpa konfirmasi resmi detail materi pemeriksaan.

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Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka utama dan langsung menahan mereka di Markas Besar Brimob pada 3 November 2026. Proses hukum lanjutan akan menindaklanjuti temuan petugas internal dan laporan resmi yang masuk. Kasus ini menandai momen penting dalam penegakan hukum atas penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh kepolisian Indonesia.