Bareskrim Polri mengamankan kaus bermuatan provokatif dan elektronik dalam kasus dugaan makar yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu tersangka utama.

Badan Reskrim Polri telah mengungkap sejumlah temuan kunci dalam kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta lima rekan pejabat tinggi lainnya. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin 23 November 2026, pihak kepolisian memamerkan berbagai barang bukti fisik maupun digital yang telah diamankan dari lokasi penggeledahan.

Mekanisme Penyitaan Barang Bukti Kaus

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan secara rinci alasan strategis di balik penyitaan sejumlah kaus bergambar atau bertuliskan kata-kata tertentu. Kebijakan pengamanan barang tersebut diambil untuk mencegah potensi provokasi yang dapat memicu aksi rusuh atau mengganggu stabilitas keamanan nasional.

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Menurut Brigjen Susatyo, kaus-kaus yang diamankan tidak sekadar menjadi objek penyitaan rutin, melainkan dideteksi sebagai alat yang berpotensi disalahgunakan untuk menyusup ke dalam kerumunan massa. Tujuannya adalah agar tindakan pencegahan ini berhasil mengisolasi pihak-pihak yang berniat mengganggu ketertiban umum dari aksi unjuk rasa yang sah dan dilindungi oleh hukum.

Posisi Pejabat dan Tujuan Penindakan

Pihak kepolisian menegaskan bahwa langkah pengamanan ini murni bertujuan untuk melindungi integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa demonstrasi berjalan aman tanpa gangguan dari unsur yang tidak bertanggung jawab. Brigjen Susatyo menekankan bahwa spanduk dan atribut pakaian yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara harus diisolasi agar tidak mendompleng aksi yang sudah mendapat izin.

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Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan Kapolresta Bogor Kota ini kepada publik pada Selasa 24 November 2026 di Jakarta. Ia berulang kali menegaskan bahwa tidak ada niat untuk membungkam aspirasi rakyat, melainkan untuk mencegah pergeseran fungsi aksi menjadi kerusuhan yang merugikan masyarakat luas dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah.

Dampak Nyata dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kasus ini melibatkan enam tersangka utama yang sudah diidentifikasi oleh aparat penyidik, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal perwira tinggi lainnya. Daftar nama tersangka tersebut juga mencakup Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, serta Kombes Pol Iman Imanuddin.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, pada Senin 23 November 2026, merinci detail barang bukti elektronik yang disita. Selain ratusan kaus bermuatan provokatif, penyidik juga mengamankan hard disk, laptop, CPU, dan buku catatan analisis dari Satgas. Ditemukan pula dua puluh bendera One Piece, uang tunai senilai Rp735 juta, dan kaus dengan tulisan 'All Cops Are Bastard' serta tagar '#Indonesia Sadar'.

Penyidikan saat ini masih berlangsung aktif dan paralel dengan pendalaman terhadap peran masing-masing tersangka. Bareskrim Polri berkomitmen untuk terus merilis temuan bukti tambahan guna memperjelas jalur tindak pidana yang dilakukan, sekaligus menjamin bahwa keadilan ditegakkan secara transparan dan berdasar pada fakta empiris yang kuat.