Polri menemukan lima posko yang diduga dipakai enam tersangka untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, dengan ancaman pidana mati.

Bareskrim Polri mengungkap lima posko yang diduga digunakan untuk melancarkan tindakan makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan temuan tersebut kepada awak media pada Senin malam (23/11). Posko-posko itu tersebar dari Jakarta hingga Bogor, Jawa Barat, dan ditemukan dalam penyidikan yang berjalan selama dua pekan.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa tersangka lain disebut menggunakan lima posko tersebut. Penyidik menetapkan enam tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

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Lima Posko Ditemukan dari 14 Titik Penggeledahan

Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara di 14 titik lokasi. Dari jumlah tersebut, lima lokasi teridentifikasi digunakan sebagai posko oleh para terduga pelaku.

Posko pertama adalah Posko Goa di Jalan Goa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang digunakan tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Posko kedua, Posko Pondok Karya di Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, digunakan tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

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Posko ketiga, Posko Sambas di Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disebut digunakan oleh Ahrie Sonta Nasution. Posko keempat, Posko Cipete di Cipete Utara, Kebayoran Baru, digunakan oleh Eko Hadi Santoso. Posko kelima berada di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang digunakan tersangka Kombes Pol Iman Imanuddin.

Selain lima posko, penyidik juga menggeledah sembilan lokasi lain berupa rumah, kantor, dan gudang yang digunakan tersangka serta afiliasinya. Keterangan tersebut disampaikan dalam pernyataan kepada media tanpa merinci hasil penggeledahan di setiap lokasi.

Motif Dugaan dan Pasal yang Disangkakan Polri

Polri menyebut motif para tersangka adalah mempertahankan jabatan Kapolri untuk tujuan konstelasi politik, dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Asep Safrudin sebagai dugaan penyidik.

Para tersangka dijerat Pasal 160 KUHP, Pasal 191 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 196 ayat (1) KUHP, serta Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d KUHP. Ancaman hukuman terberatnya adalah pidana mati.

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Sumber pemberitaan ini tidak memuat tanggapan dari Listyo Sigit Prabowo maupun para tersangka lain. Seluruh pihak yang disebut masih berstatus tersangka dan berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dampak Dugaan Makar bagi Publik dan Proses Hukum

Dugaan ini menyangkut langsung posisi Kapolri dan sejumlah pejabat tinggi Polri, sehingga perkembangan kasus akan menjadi perhatian publik. Penetapan enam tersangka dengan pasal-pasal KUHP tersebut menempatkan perkara ini sebagai salah satu kasus yang menyorot institusi kepolisian.

Sumber ini belum memuat jadwal pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan maupun jadwal persidangan. Pendalaman terhadap lima posko dan sembilan lokasi penggeledahan lainnya menjadi dasar bagi penyidik Bareskrim Polri dalam menyusun berkas perkara.