Bareskrim Polri Ungkap 655 Kasus Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi, Potensi Kerugian Negara Rp1,26 Triliun

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap 655 kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi sepanjang 2025 hingga April 2026, mengamankan 672 tersangka, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap dan membongkar sebanyak 655 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi selama periode 2025 hingga April 2026. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen Bareskrim Polri dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 672 tersangka yang terlibat dalam berbagai bentuk penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi. Modus operandi yang digunakan para pelaku sangat beragam, mulai dari penimbunan, pengoplosan, hingga penjualan BBM dan elpiji bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan. Pengungkapan kasus-kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap praktik penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi. Upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat atas energi yang terjangkau, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan BBM dan elpiji di pasaran. Selain itu, penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan subsidi energi.\Konferensi pers yang digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026), menjadi ajang untuk memaparkan hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi. Dalam konferensi pers tersebut, Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moch. Irhamni, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, dan perwakilan Jampidum Kejagung Muhammad Adri, turut hadir untuk memberikan keterangan kepada publik. Mereka secara rinci memaparkan berbagai aspek terkait pengungkapan kasus, termasuk modus operandi para pelaku, barang bukti yang berhasil diamankan, serta potensi kerugian negara akibat tindakan ilegal tersebut. Barang bukti yang dipamerkan dalam konferensi pers meliputi berbagai jenis BBM dan elpiji bersubsidi, peralatan yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan, serta dokumen-dokumen terkait. Hal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai skala dan kompleksitas praktik penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi yang berhasil diungkap oleh Bareskrim Polri. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi diperkirakan mencapai Rp1,26 triliun. Jumlah ini merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan betapa krusialnya upaya pemberantasan praktik ilegal tersebut. Kerugian negara tersebut tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bareskrim Polri berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus serupa, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah dan memberantas praktik penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi di masa mendatang.\Penindakan terhadap kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat. BBM dan elpiji bersubsidi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Penyalahgunaan subsidi energi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga BBM dan elpiji di pasaran. Hal ini akan semakin memberatkan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada BBM dan elpiji subsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Bareskrim Polri terus berupaya untuk memberantas praktik penyalahgunaan subsidi energi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan pengawasan, penindakan yang tegas, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Bareskrim Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan. Dengan dukungan dari masyarakat, Bareskrim Polri optimis dapat memberantas praktik penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi secara efektif. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan tata kelola subsidi energi, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah penyalahgunaan subsidi energi di masa mendatang. Diharapkan dengan upaya bersama, masalah penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi dapat diatasi sehingga masyarakat dapat menikmati energi yang terjangkau dan berkualitas





