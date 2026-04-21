Bareskrim Polri Pastikan Panggilan Kedua dan Cek Medis Terhadap Tersangka Tambang Ilegal Anton Timbang

Bareskrim Polri mengambil tindakan tegas dengan menjadwalkan panggilan kedua serta mengirim tim medis untuk mengecek kondisi kesehatan Anton Timbang yang mangkir dari pemeriksaan atas kasus pertambangan ilegal di Konawe Utara.

Bareskrim Polri saat ini tengah mengambil langkah tegas terkait ketidakhadiran Anton Timbang , seorang tersangka dalam kasus dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang sedang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter). Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Selasa, 21 April 2026, Dirtipidter Bareskrim Polri , Brigjen Pol Mohammad Irhamni, mengonfirmasi bahwa Anton Timbang kembali mangkir dari jadwal pemeriksaan sebagai tersangka.

Pihak penasihat hukum dari yang bersangkutan telah mengirimkan surat permohonan penundaan dengan alasan kondisi kesehatan kliennya yang sedang menurun. Meskipun demikian, kepolisian tidak langsung menerima alasan tersebut begitu saja dan memilih untuk menempuh jalur verifikasi medis demi menjamin transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dalam responsnya terhadap situasi ini, Irhamni menegaskan bahwa kepolisian akan segera mengirimkan tim dokter independen untuk memeriksa secara langsung kondisi kesehatan Anton Timbang guna memastikan kebenaran surat keterangan sakit yang diajukan. Langkah ini diambil sebagai bentuk profesionalisme penyidik dalam mengawal kasus ini agar tidak terjadi penyalahgunaan hak oleh pihak tersangka. Selain itu, Bareskrim Polri telah menjadwalkan pelayangan surat panggilan kedua yang akan dikirimkan dalam waktu dekat. Irhamni menekankan bahwa kehadiran tersangka sangat krusial dalam proses penyidikan, bukan hanya untuk kepentingan berkas perkara, melainkan juga untuk memberikan ruang bagi tersangka dalam menyampaikan pembelaan diri sesuai dengan asas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Jika panggilan kedua nantinya tetap diabaikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis, pihak kepolisian telah menyiapkan opsi untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlu diketahui bahwa kasus yang menjerat Anton Timbang berawal dari temuan aktivitas penambangan nikel dan tanah yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah di wilayah Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara. Sebagai Direktur PT Masempo Dalle, Anton Timbang dianggap bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan di luar batas izin usaha pertambangan (IUP) yang semestinya. Saat dimintai bukti legalitas oleh tim penyidik di lapangan, pihak perusahaan tidak mampu menunjukkan dokumen yang diminta, sehingga praktik yang dilakukan dikategorikan sebagai pertambangan ilegal atau illegal mining. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi kepolisian karena dampaknya tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan sektor pertambangan, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem lingkungan di kawasan Konawe Utara. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas praktik pertambangan tanpa izin demi menjaga kelestarian alam dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di sektor sumber daya mineral dan batubara





