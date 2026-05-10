Bareskrim Polri Memindahkan 321 WNA Pelaku Judi Online ke Kantor Imigrasi

Bareskrim Polri menggerebek markas judi online internasional di Jakarta Barat dan memindahkan 321 WNA pelaku judi daring lintas negara ke kantor imigrasi. Penyidik masih terus melakukan pengembangan kasus bersama pihak imigrasi dan instansi terkait guna membongkar jaringan di balik operasional judi online tersebut.

Bareskrim Polri menggerebek markas judi online internasional di Jakarta Barat. Polri memindahkan 321 WNA pelaku judi daring lintas negara ke kantor imigrasi pada Minggu, 10 Mei 2026.

WNA tersebut sebelumnya ditangkap Bareskrim Polri saat menggerebek markas judi online di Jakarta Barat, Sabtu lalu. Hari ini dilakukan pemindahan terhadap 321 WNA ke beberapa lokasi pemeriksaan keimigrasian untuk proses lebih lanjut. Sebanyak 150 orang dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 150 lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat, sementara 21 orang dibawa ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Menurut Trunoyudo, penyidik masih terus melakukan pengembangan kasus bersama pihak imigrasi dan instansi terkait guna membongkar jaringan di balik operasional judi online tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menggerebek markas judi online yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (9/5/2026). Dari lokasi itu, polisi menangkap 321 WNA yang diduga menjalankan bisnis judi daring dengan sistem digital lintas negara. Ratusan WNA yang ditangkap terdiri dari 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, tiga warga Malaysia, dan tiga warga Kamboja.

Polisi menduga jaringan ini menggunakan sistem operasional digital canggih dengan server yang berada di luar negeri. Para pelaku juga disebut memakai variasi label dan kombinasi karakter tertentu untuk menghindari pemblokiran situs oleh otoritas. Ikuti Kuisnya





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bareskrim Polri Gerekerebek Markas Judi Online WNA Pelaku Judi Daring Jaringan Operasional Judi Online Digital Lansia Vietnam China Myanmar Laos Thailand Malaysia Kamboja

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dirtipidum Bareskrim Polri: 321 Orang Dirampas, Sebagian Besar Warga Negara Asing (WNA) DigugatIndeks, 9 Mei 2026. Brigjen Bareskrim Polri Wira Satya Triputra mengumumkan pengungkapan kasus jaringan judol internasional, dengan mengamankan 321 orang. Sebanyak 291 di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI), sedangkan 30 orang WNA diduga terlibat dalam operasional jaringan judi online internasional. Brigjen Wira menyatakan mayoritas pelaku memang telah mengetahui tujuan kedatangannya ke Indonesia untuk bekerja di industri judi online, namun polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban penipuan.

Read more »

Bareskrim Polri tangkap 321 WNA penyedia judi daring di JakartaBareskrim Polri tangkap 321 WNA penyedia judi daring di Jakarta. Personel Brimob Polri berjaga saat penggerebekan kantor operasional judi daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, ...

Read more »

Gerebek Sarang Sindikat Judol Jaringan Internasional di Hayam Wuruk, Bareskrim Amankan 321 WNABareskrim Polri menggerebek sarang sindikat judi online (judol) jaringan internasional di Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar) pada Sabtu (9/5).

Read more »

Bareskrim Polri menangkap 321 WNA Terlalu dalam Judi Online Raksasa dan Grup F Piala Asia 2027Bareskrim Polri mengumumkan penangkapan terhadap 321 Warga Negara Asing (WNA) yang terindikasi terlibat dalam jaringan judi online internasional. Pengungkapan ini dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat selama penyelidikan panjang.

Read more »