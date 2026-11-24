Bareskrim Polri jelaskan salah ketik pada kaos dan spanduk barang bukti kasus dugaan makar, menegaskan tulisan sudah ada saat ditemukan penyidik.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan kekeliruan penulisan pada barang bukti kasus dugaan makar. Penjelasan itu disampaikan setelah kesalahan ketik pada kaos dan spanduk menjadi sorotan publik dan ramai di media sosial.

Barang bukti tersebut sebelumnya ditunjukkan Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada Senin malam, 23 November. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin juga menyampaikan informasi kepada awak media dalam konferensi pers di Jakarta pada hari yang sama.

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Susatyo Purnomo Condro Jelaskan Asal Kaos dan Spanduk

Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa kaos dan bendera yang ditunjukkan dalam konferensi pers merupakan bagian dari kumpulan barang bukti lainnya. Menurut dia, penyidik membagi seluruh barang bukti itu ke dalam 14 kelompok, termasuk di dalamnya sejumlah barang bukti elektronik.

Susatyo memastikan bahwa barang bukti bendera dan kaos diamankan karena penyidik menemukannya langsung di lokasi penggeledahan. Ia menyebut beberapa tulisan yang keliru, seperti One Piece yang tertulis One Peace dan #Indonesiasadar yang tertulis #Idonesiasadar, sudah ada sejak barang bukti tersebut ditemukan.

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Penarikan Data Digital oleh Laboratorium Forensik Siber

Asep Safrudin menyatakan bahwa penyidik telah melakukan penarikan data digital dari berbagai peralatan elektronik. Proses itu dilakukan oleh Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Menurut Asep Safrudin, data digital tersebut diperlukan untuk memperkuat pembuktian dalam penanganan perkara. Data itu juga disebut berkaitan dengan dugaan tindakan yang dilakukan para tersangka, dan telah diambil oleh petugas dari perangkat yang disita.

Selain barang bukti digital, penyidik juga mengamankan barang bukti lain seperti laptop, CPU, hard disk, hingga handphone atau telepon genggam. Kombinasi perangkat tersebut menjadi dasar pemeriksaan forensik yang dilakukan Bareskrim Polri.

Dampak Kegaduhan Publik dan Tahap Penyidikan

Kekeliruan penulisan pada kaos dan spanduk menimbulkan perhatian publik karena barang bukti tersebut diperlihatkan langsung kepada media. Penjelasan Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa penyidik tetap mendasarkan pembuktian pada keseluruhan barang bukti yang dikelompokkan dalam 14 kelompok.

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Dalam pemberitaan ini, kasus dugaan makar yang disebut menyeret nama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tetap berada pada tahap penyidikan. Hingga keterangan resmi tersebut disampaikan, sumber berita tidak menyebutkan jadwal persidangan atau tahapan lanjutan yang akan dijalankan Bareskrim Polri.