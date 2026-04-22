Bareskrim Polri Buru Frendy Dona, Pengendali Jaringan Lab Narkotika Etomidate di Jakarta

Polri menetapkan Frendy Dona sebagai DPO atas perannya sebagai pengendali produksi dan distribusi ilegal cairan narkotika etomidate yang dikemas dalam bentuk vape di Jakarta.

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba telah menetapkan Frendy Dona sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga kuat menjadi pengendali utama di balik jaringan laboratorium gelap atau Clan Lab Etomidate yang beroperasi di wilayah Jakarta. Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri , Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso, pada Rabu, 22 April 2026.

Peran Frendy dianggap sangat vital dalam mengoordinasikan distribusi narkotika ilegal yang menyasar pasar pengguna vape. Kasus ini bermula dari kewaspadaan seorang pengemudi ojek online yang merasa curiga dengan paket bawaannya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan x-ray di Mabes Polri dan mengonfirmasi keberadaan zat terlarang. Operasi pengejaran berlanjut dengan penangkapan Ananda Wiratama di Apartemen Callia, Jakarta Timur, pada 14 April 2026. Dari tangan pelaku, polisi menyita 13 bungkus catridge cairan Etomidate berlogo MAFIA dan satu bungkus sabu-sabu. Melalui metode penyamaran, polisi berhasil membongkar alur distribusi yang melibatkan Pangga Prastya sebagai pengambil barang atas instruksi Ananda. Berdasarkan pengakuan Ananda, dirinya telah melakukan pengiriman sebanyak 37 kali atas perintah Frendy Dona dengan upah sebesar Rp100 ribu per pengiriman. Cairan etomidate tersebut diidentifikasi sebagai bahan campuran ilegal untuk vape yang dipasarkan secara luas. Saat ini, kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap Frendy yang telah melarikan diri dari apartemen miliknya sebelum polisi tiba di lokasi. Di sisi lain, situasi nasional pada periode April 2026 juga diwarnai oleh berbagai peristiwa hukum dan sosial lainnya yang memerlukan perhatian. KPK tengah mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanggil staf PBNU, serta mengungkap fenomena masifnya pemberian THR oleh kepala daerah kepada jajaran Forkopimda di berbagai wilayah Indonesia. Di medan Sumatera Utara, KPK melakukan penggeledahan terhadap kotak penyimpanan harta milik pihak yang terkait dengan kasus korupsi. Sementara itu, di Tasikmalaya, terjadi aksi viral seorang wanita yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa usai melakukan tindak pencurian uang. Dinamika internasional pun memanas dengan respons Iran terhadap kebijakan gencatan senjata sepihak dari Amerika Serikat, yang memicu eskalasi militer di kawasan tersebut. Pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari sosialisasi penerimaan siswa baru di Lampung Utara hingga pelatihan SDM perajin batik di Solok, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kualitas kehidupan masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan hukum yang kian kompleks





