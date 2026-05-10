Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Judi Online Internasional di Jakarta Barat dan Tetapkan Ratusan WNA Tersangka

Polisi menggerebek operasional 75 situs judi online internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta, mengamankan 321 WNA dengan 275 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas praktik perjudian daring dengan membongkar sebuah sindikat judi online internasional yang beroperasi di jantung ibu kota.

Dalam sebuah operasi penggerebekan besar-besaran yang dilakukan pada Jumat malam, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi dan menetapkan sebanyak 275 warga negara asing sebagai tersangka. Operasi ini menyasar sebuah gedung perkantoran strategis, yaitu Hayam Wuruk Plaza Tower yang berlokasi di Jakarta Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, sindikat ini mengoperasikan sedikitnya 75 situs judi online yang menyasar pasar internasional.

Total orang yang diamankan dalam penggerebekan tersebut mencapai 321 warga negara asing, yang mana sebagian besarnya kini telah menyandang status tersangka, sementara sisanya masih menjalani proses pendalaman intensif oleh tim penyidik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigadir Jenderal Wira Satya Triputra, menjelaskan bahwa aktivitas ilegal ini terpusat di lantai 20 dan 21 gedung tersebut. Berdasarkan penyelidikan awal, operasional situs judi online ini telah berjalan selama kurang lebih dua bulan sebelum akhirnya terendus oleh pihak berwenang.

Pihak kepolisian kini tidak hanya fokus pada para operator, tetapi juga akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pemilik serta pengelola gedung Hayam Wuruk Plaza Tower untuk mengetahui sejauh mana kelalaian atau keterlibatan mereka dalam memberikan izin penyewaan unit kepada sindikat kriminal ini. Identitas penyewa unit juga menjadi fokus utama penyelidikan guna melacak siapa dalang utama di balik pendanaan dan manajemen operasional jaringan ini.

Karakteristik pelaku dalam kasus ini sangat beragam, yang menunjukkan bahwa ini adalah jaringan transnasional yang terorganisir dengan sangat rapi. Mayoritas tersangka berasal dari Vietnam dengan jumlah mencapai 228 orang. Selain itu, terdapat 57 warga negara Cina, 13 orang asal Myanmar, 11 orang dari Laos, 5 orang asal Thailand, serta masing-masing 3 orang dari Malaysia dan Kamboja.

Para pekerja asing ini memiliki peran yang terspesialisasi, mulai dari operator situs, telemarketer yang bertugas mencari member baru, pegawai bagian keuangan yang mengelola arus dana, hingga koordinator lapangan yang mengatur jalannya operasional harian. Untuk mendukung mobilitas dan kerahasiaan mereka, para pelaku diduga menyewa berbagai apartemen dan hotel di sekitar lokasi gedung perkantoran tersebut agar tidak mencolok di mata publik. Dalam penggeledahan tersebut, Bareskrim Polri menyita barang bukti yang sangat masif.

Selain perangkat keras berupa laptop, komputer, dan telepon genggam dalam jumlah banyak, polisi juga menemukan brankas berisi dokumen penting, paspor para pekerja, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing dengan nilai total diperkirakan mencapai 1,9 miliar rupiah. Menariknya, seluruh peralatan pendukung operasional seperti server lokal dan perangkat komunikasi dibeli melalui pasar domestik di Indonesia.

Namun, hasil pelacakan alamat IP menunjukkan bahwa server utama yang mengendalikan seluruh situs judi tersebut berada di luar negeri, yang mengindikasikan adanya kendali pusat dari negara lain. Berdasarkan catatan marketing yang ditemukan, target utama dari situs judi ini bukanlah warga Indonesia, melainkan warga negara asing di berbagai belahan dunia. Atas tindakan kriminal ini, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis untuk memberikan efek jera.

Mereka dikenakan Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 terkait penyesuaian pidana. Kasus ini menjadi pengingat keras akan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan gedung perkantoran dan izin tinggal warga negara asing di Indonesia, agar wilayah kedaulatan negara tidak dimanfaatkan oleh sindikat kriminal internasional sebagai basis operasional kejahatan siber





