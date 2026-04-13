Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Senjata Api Ilegal di Bandung, Broker dan Perakit Ditangkap

Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal di wilayah Bandung dan sekitarnya. Aep Saepudin ditangkap sebagai broker, sementara Tatang Sutardin alias Ki Bedil berperan sebagai perakit. Polisi menyita berbagai jenis senjata api, amunisi, dan alat perakitan.

Suasana di sekitar kediaman Aep Saepudin (42), terduga pelaku peredaran senjata api ilegal di Rancasepat, Rancaekek , Kabupaten Bandung, pada Senin (13/4/2026) menyiratkan keheningan yang kontras dengan aktivitas mencurigakan yang tersembunyi. Penangkapan Aep oleh Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal yang terorganisir di wilayah Bandung dan sekitarnya. Warga setempat, termasuk Ketua RT Kampung Rancasepat, Asep Rosadi, mengaku terkejut dengan penangkapan tersebut.

Asep mengungkapkan bahwa dirinya jarang berinteraksi dengan Aep karena aktivitas Aep yang minim di lingkungan. Aep, yang dikenal sebagai sosok yang jarang berada di rumah, seringkali berangkat pagi dan pulang malam, sehingga keberadaannya nyaris tidak mencolok di mata warga. Keluarga Aep juga dikenal tertutup dan tidak banyak bergaul dengan warga sekitar, menambah kebingungan warga saat penangkapan dilakukan. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi yang dipimpin oleh Unit 1 Satresmob Bareskrim Polri yang menargetkan peredaran senjata api ilegal dan bahan peledak di wilayah Bandung dan sekitarnya. Operasi tersebut menyasar dua lokasi, yaitu sebuah warung nasi di Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tempat Aep Saepudin ditangkap. Penyitaan barang bukti dari tangan Aep meliputi satu pucuk pistol jenis SIG Sauer P226 beserta magazin, satu unit senjata laras panjang yang belum selesai, dua butir peluru kaliber 22, dan sejumlah barang lainnya, menunjukkan skala aktivitas ilegal yang dilakukan. Operasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal yang melibatkan Aep Saepudin sebagai broker dan Tatang Sutardin alias Ki Bedil sebagai perakit senjata. Penangkapan Ki Bedil menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua pelaku dalam jaringan tersebut. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke rumah Aep di Rancaekek Kulon, di mana polisi menemukan berbagai jenis amunisi, mulai dari kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm, hingga proyektil dan perlengkapan lainnya. Penemuan ini semakin menguatkan bukti keterlibatan Aep dalam peredaran senjata api ilegal dengan skala yang cukup besar. Peran Aep sebagai broker mengindikasikan adanya jaringan yang lebih luas dan terorganisir, melibatkan pemasok, perakit, dan kemungkinan pembeli senjata api ilegal. Penyelidikan lebih lanjut kemungkinan akan mengungkap lebih banyak tersangka dan jaringan terkait, serta upaya untuk memberantas peredaran senjata api ilegal yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterlibatan Tatang Sutardin, yang dikenal di jaringan senjata ilegal, juga mengindikasikan adanya profesionalisme dalam aktivitas ilegal tersebut. Penyelidikan Bareskrim Polri diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan dan memutus mata rantai peredaran senjata api ilegal di Jawa Barat. Penangkapan Aep Saepudin dan pengungkapan jaringan peredaran senjata api ilegal ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Meskipun Aep tampak seperti warga biasa, aktivitas ilegal yang dilakukannya menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dapat bersembunyi di balik kehidupan yang tampak normal. Masyarakat perlu lebih peka terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar dan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran senjata api ilegal sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran senjata api ilegal yang dapat digunakan untuk tindak kejahatan. Upaya pemberantasan peredaran senjata api ilegal harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, intelijen, dan masyarakat. Penertiban kepemilikan senjata api secara ilegal, peningkatan pengawasan terhadap peredaran amunisi, serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya senjata api ilegal merupakan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan peredaran senjata api ilegal dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga





