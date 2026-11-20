Bareskrim Polri menggeledah posko di Cibinong terkait dugaan makar mantan Kapolres Bogor. Penyidik kumpulkan bukti elektronik sebelum tetapkan tersangka.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi melakukan tindakan penggeledahan intensif di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 20 November 2026. Operasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro dengan fokus pada penelusuran lokasi yang diduga kuat digunakan sebagai pusat komando atau posko dalam jaringan dugaan tindak pidana makar.

Tindakan hukum ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh penyidik tinggi Polri terhadap rangkaian peristiwa yang melibatkan mantan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Bogor. Keberadaan posko yang digeledah tersebut menjadi kunci dalam mengungkap struktur dan aktivitas yang diduga merupakan permulaan dari perbuatan permakaran yang sedang ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

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Mekanisme Pengumpulan Alat Bukti Elektronik

Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa fase pengumpulan alat bukti masih dalam tahap berjalan aktif untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka. Tim penyidik tidak hanya berfokus pada barang fisik, tetapi juga melakukan maraton pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik yang diperoleh dari sejumlah lokasi penggeledahan di Bogor dan Tangerang.

Dokumen dan spanduk yang ditemukan di lokasi penggeledahan di Cibinong menjadi salah satu barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan perkara yang sedang ditangani saat ini. Penyidik memanfaatkan teknologi dan keahlian khusus untuk menganalisis data digital yang tersimpan dalam perangkat elektronik yang telah disita dari lokasi lain guna mengungkap komunikasi dan perencanaan di balik jaringan tersebut.

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Positisi Pelaku dan Koordinasi Internal Polri

Dalam penjelasan resminya setelah memimpin operasi di Cibinong, Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa Bareskrim Polri sebelumnya telah melaksanakan gelar perkara secara internal. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kelengkapan alat bukti serta administrasi penyidikan agar semua temuan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan prosedur.

Hasil dari gelar perkara internal tersebut nantinya akan menjadi dasar utama dalam proses koordinasi dengan pihak kejaksaan sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya. Susatyo Purnomo Condro juga mengonfirmasi bahwa identifikasi terhadap sekitar empat posko yang diduga berkaitan dengan rangkaian aktivitas dalam perkara tersebut telah dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Dampak Nyata dan Prosedur Hukum Selanjutnya

Operasi penggeledahan yang telah dimulai sejak Kamis malam tanggal 19 November 2026 lalu mencakup lima lokasi strategis di wilayah Bogor dan Tangerang. Empat di antaranya berada di wilayah hukum Bogor, sementara satu lokasi lainnya terletak di kawasan Curug, Tangerang, Banten, yang menunjukkan jangkauan investigasi yang luas dan terkoordinasi.

Susatyo Purnomo Condro menyatakan bahwa hasil penggeledahan, perkembangan pengumpulan alat bukti, serta penetapan tersangka akan diumumkan kepada publik hanya setelah proses penyidikan dinyatakan cukup. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil akan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

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Peran Saksi dan Identitas Tersangka

Dalam rangkaian penyidikan yang sedang berlangsung, terdapat keterkaitan unik antara kasus tindak pidana makar dengan kasus tindak pidana penyadapan ilegal sebelumnya. Susatyo mengungkapkan bahwa beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan tersebut juga menjadi saksi krusial dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar.

Meskipun demikian, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro belum mengumumkan identitas maupun jumlah pasti dari calon tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut. Informasi mengenai identitas tersebut akan dijaga kerahasiaannya hingga seluruh proses hukum dan penyelidikan dapat diselesaikan dengan tuntas dan bukti-bukti kuat telah terkumpul.