Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro memimpin penggeledahan lima lokasi terkait kasus makar yang menyasar posko mantan Kapolres Bogor.

Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro memimpin operasi penggeledahan intensif di lokasi yang diduga kuat menjadi pusat komando maupun tempat permufakatan terkait dugaan tindak pidana makar. Operasi keamanan dan hukum yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri ini menyasar lima titik strategis yang tersebar di wilayah administratif Kabupaten Bogor serta Kota Tangerang. Langkah tegas ini diambil dalam rangka memperluas jalur penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti material yang dapat menguatkan ruggi kasus korupsi dan penyadapan ilegal yang kini telah berkembang menjadi isu keamanan negara yang serius.

Proses penggeledahan resmi dimulai sejak malam hari Kamis, 19 November 2026, dan terus berlanjut hingga keesokan harinya. Tim penyidik khusus berhasil mengamankan sejumlah lokasi kunci, di mana empat di antaranya berada di kawasan Bogor dan satu lokasi lainnya berada di kawasan Curug, Tangerang. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan data intelijen yang telah diverifikasi sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak ada jejak digital maupun dokumen fisik yang dapat dihancurkan oleh para tersangka sebelum penyidikan dimulai secara resmi.

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Posko Mantan Kapolres Bogor dan Kaitan Kasus Makar

Salah satu fokus utama dalam operasi kali ini adalah sebuah posko yang dikaitkan langsung dengan mantan Kapolres Bogor yang diketahui memiliki inisial IM. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condo setelah memimpin operasi di Cibinong, Jumat, 20 November 2026, lokasi ini diyakini sebagai tempat terjadinya permufakatan pada tahap awal perbuatan pidana. Posko tersebut terletak di kawasan yang berdekatan dengan rumah makan Ema Anis, sebuah titik yang dianggap strategis oleh para pelaku untuk melakukan koordinasi tanpa menyita perhatian publik secara berlebihan.

Polisi mengidentifikasi bahwa keberadaan posko tersebut bukan sekadar tempat istirahat, melainkan pusat koordinasi strategis bagi jaringan yang terlibat dalam dugaan tindak pidana makar. Penemuan ini merupakan bagian dari upaya besar-besaran untuk membongkar struktur hierarki dan jaringan komunikasi yang digunakan oleh para tersangka dalam merencanakan serta melaksanakan aksi-aksi yang membahayakan kedaulatan negara. Penyidik juga mendalami keterkaitan sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam logistik dan dukungan operasional di lokasi-lokasi tersebut.

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Keterkaitan Tersangka Penyadap dengan Tersangka Makar

Sebuah temuan signifikan yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah adanya tumpang tindih peran di antara para tersangka yang terlibat dalam kasus-kasus berbeda. Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro secara eksplisit menyatakan bahwa beberapa tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus tindak pidana penyadapan ilegal juga dipanggil dan didengar keterangannya sebagai saksi kunci dalam kasus tindak pidana makar. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kedua kasus tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan erat dalam satu jaringan kriminalitas yang terstruktur.

Pendalaman terhadap keterkaitan ini dilakukan dengan sangat hati-hati oleh tim penyidik untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang diberikan dapat dipercaya dan teruji faktanya. Proses cross-examination terhadap saksi-saksi mantan tersangka tersebut diharapkan dapat mengungkap motif sebenarnya di balik tindakan penyadapan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pelanggaran privasi, namun kini dikaitkan dengan niat jahat untuk menggulingkan pemerintahan secara konstitusional.

Penundaan Ekspose Perkara Karena Penggeledahan Lanjutan

Persiapan untuk memaparkan secara terbuka atau yang dikenal dengan istilah ekspose perkara kepada Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, 20 November 2026, akhirnya harus ditunda. Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro menjelaskan secara rinci bahwa penundaan ini dilakukan demi alasan profesionalitas dan kelengkapan bukti. Tim penyidik tindak pidana umum masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan pengembangan lanjutan dari hasil penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang agar materiil yang dibawa ke pengadilan benar-benar kuat.

Tahap ekspose ini merupakan jenjang prosedural krusial yang dilakukan setelah penyidik menyelesaikan gelar perkara secara internal. Penundaan hingga pekan depan bukan berarti ada kekosongan investigasi, melainkan justru menunjukkan bahwa tim penyidik sedang bekerja ekstra keras untuk memadatkan seluruh temuan dari lima lokasi penggeledahan menjadi satu narasi hukum yang utuh. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pembalikan perkara atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembela di kemudian hari.

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Dampak Hukum terhadap Izin Hutan PT Riau Andalan Pulp

Di luar urusan hukum pidana umum dan dugaan makar, pemerintah juga mengambil langkah hukum administrasi yang keras melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 19 November 2026 mencabut seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. Langkah drastis ini menimpa lahan seluas 338.536 hektare yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan tersebut, menandakan akhir dari konsesi operasional mereka di kawasan hutan negara.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa pencabutan izin ini didasarkan pada temuan lapangan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Pelanggaran-pelanggaran yang terdeteksi mencakup dugaan kebakaran lahan gambut yang berulang, aktivitas perambahan kawasan hutan secara ilegal, serta kerusakan parah pada kawasan lindung. Penindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan dan menjaga kelestarian ekosistem hutan tropis dari eksploitasi yang merusak lingkungan dalam skala besar.