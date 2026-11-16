Dittipideksus Bareskrim Polri membongkar kasus judi daring yang menguras Rp28 miliar. Investigasi mengungkap infrastruktur ilegal yang beroperasi dari Finlandia dan AS.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan judi daring yang beroperasi secara masif. Operasi ini mengarah pada penyitaan aset tersangka sebesar Rp28 miliar atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait erat dengan operasi perjudian ilegal tersebut.

Penyidikan Awal Patroli Siber Deteksi Situs

Kasus ini pertama kali terdeteksi melalui patroli siber yang dilakukan oleh unit khusus kepolisian. Penyidik menemukan situs judi daring yang dikendalikan oleh individu yang diinisialisasi sebagai A. Temuan awal ini menjadi krusial dalam membuka kasus yang ternyata memiliki jaringan luas dan kompleks.

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Metode Pembayaran QRIS Hingga Transfer Pulsa

Investigasi mendalam mengungkap bahwa sindikat ini menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk memfasilitasi transaksi ilegal. Metode yang digunakan sangat variatif, mulai dari pembayaran QRIS, virtual account, hingga transfer bank. Selain itu, sistem ini juga memanfaatkan e-money dan transfer pulsa sebagai sarana penerimaan deposit dari para pemain.

Infrastruktur Server Dilindungi dari Luar Negeri

Kombes Suhasto, Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa sindikat judi daring ini menggunakan strategi canggih untuk menghindari pelacakan. Mereka memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi di Finlandia dan Amerika Serikat. Posisi geografis server di luar negeri ini sengaja dipilih untuk mempersulit upaya penegakan hukum di Indonesia.

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Kompleksitas Permainan dan Aktivitas Ilegal Berlanjut

Berbagai jenis permainan ditawarkan kepada korban dengan taruhan yang bervariasi. Pemain dapat mengikuti hot game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, hingga poker. Meski telah ditindaklanjuti, Kombes Suhasto menyatakan bahwa kegiatan judi online tersebut masih berlangsung hingga saat ini, baik dengan identitas inisial A maupun identitas lain yang berbeda.

Identifikasi Rekening Penerima Deposit Tersangka

Penyelidikan lebih lanjut juga berhasil mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit. Rekening-rekening ini menjadi salah satu titik lemah dalam jaringan kriminal yang dibangun oleh tersangka. Data ini akan menjadi dasar kuat dalam proses hukum tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani.