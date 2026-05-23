Barcelona vs Real Sociedad: Lewandowski, Valencia Buang Beşiktaş

Barcelona mengalami kekalahan 1-2 dari Real Sociedad di Liga Spanyol pekan ke-20. Lewandowski mencetak golnya pada menit ke-61. Valencia membalas lewat dua gol Javia Guerra.

Reaksi Robert Lewandowski saat Barcelona bertandang ke markas Real Sociedad . Pasukan Hansi Flick takluk 1-2 pada laga pekan ke-20 Liga Spanyol Real Sociedad vs Barcelona , Senin (19/12/2026) dini hari WIB.

Barcelona menutup musim Liga Spanyol 2025-2026 dengan hasil buruk usai kalah Valencia di Estadio Mestalla, Minggu (24/5/2026) dini hari WIB. Lewandowski membawa Blaugrana unggul lebih dulu di menit ke-60. Lalu, Valencia berhasil comeback dengan membalas tiga gol sekaligus melalui aksi Javia Guerra (65'), Luis Rioja (70'), dan Guido Rodriguez (90+6').dan kini menutup musim 2025-2026 dengan perolehan poin yang sama dari pekan sebelumnya, yaitu 94.

Sementara Valencia menutup musim ini dengan raihan 49 poin dan finis di posisi ke-9 padaPertandingan langsung berjalan terbuka sejak menit awal. Valencia lebih dulu mendapat peluang pada menit ke-11 lewat Luis Rioja dan Unai Nunez. Tuan rumah kembali mengancam pada menit ke-18. Hugo Duro hampir membawa Valencia unggul, tetapi sundulannya dari jarak dekat masih melambung di atas mistar gawang.

Barcelona mencoba merespons pada menit ke-21 melalui Alejandro Balde. Bek kiri asal Spanyol itu melepaskan tembakan keras, tetapi bola hanya membentur tiang gawang. Valencia terus memberi tekanan sepanjang babak pertama. Diego Lopez dan Filip Ugrinic juga memperoleh peluang emas, tetapi Wojciech Szczesny masih mampu menjaga gawang Barcelona tetap aman.

Memasuki 10 menit terakhir babak pertama, tim asuhan Hansi Flick mulai meningkatkan tempo permainan. Meski lebih sering menguasai bola, Barcelona kesulitan menciptakan peluang bersih. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Barcelona masih tetap tampil dengan tempo lambat dan membiarkan Valencia menguasai permainan lebih dulu.

Di tengah tekanan lawan, Barcelona justru mampu mencetak gol pada menit ke-61 lewat Robert Lewandowski. Penyerang asal Polandia itu mencetak gol terakhirnya bersama Barcelona lewat sontekan jarak dekat setelah membelokkan tembakan setengah voli Ferran Torres. Valencia menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui Javi Guerra. Gelandang muda itu menaklukkan Szczesny lewat sontekan kaki kiri ke tiang dekat dan membuat skor berubah menjadi 1-1.

