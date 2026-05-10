Barcelona vs Real Madrid: El Clasico Paling Istimewa امیدوارتاnetwerk Dengan Gelar LaLiga

Barcelona sekarang unggul 11 poin dari Real Madrid dengan hanya empat pertandingan tersisa. Mereka bisa mengamankan gelar LaLiga saat ini dengan menghasilkan hasil imbang melawan Real Madrid. Alhasil, ada tekanan untuk mengalahkan Real Madrid dan mengamankan gelar LaLiga.

Persaingan menuju takhta juara Liga Spanyol memang didominasi oleh Blaugrana sepanjang musim. Barcelona kini unggul 11 poin dari Real Madrid dengan menyisakan empat pertandingan terakhir.

Selisih poin yang lebar tersebut menempatkan Real Madrid dalam posisi yang sangat terjepit di sisa musim. Real Madrid datang ke Camp Nou dengan beban berat untuk menunda pesta juara sang rival. Pasukan asuhan Alvaro Arbeloa wajib mencuri poin penuh demi menjaga peluang matematika mereka yang mulai menipis. Kekalahan di laga ini akan memastikan trofi LaLiga terbang ke lemari piala Barcelona lebih awal.

Barcelona memiliki skenario yang sangat menguntungkan untuk mengakhiri persaingan liga pada akhir pekan ini. Robert Lewandowski dan kolega hanya membutuhkan hasil imbang untuk secara matematis tidak terkejar oleh Real Madrid. Poin maksimal di kandang sendiri tentu menjadi target utama guna merayakan gelar bersama para penggemar. Motivasi Blaugrana sedang berada di titik tertinggi setelah mencatatkan performa impresif di kompetisi domestik.

Mereka sukses menyapu bersih 10 kemenangan beruntun di ajang LaLiga sebelum laga kontra Madrid. Fokus penuh kini beralih ke liga domestik usai mereka tersingkir dari ajang Liga Champions musim ini.





