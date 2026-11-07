Barcelona vs Atletico Madrid: Analisis Statistik dan Rekor Historis La Liga 2026-2027

Analisis mendalam laga Barcelona menghadapi Atletico Madrid di La Liga. Cek rekor kemenangan beruntun, performa Skor, dan catatan statistik sejarah antara dua tim raksasa Spanyol ini.

Barcelona dan Atletico Madrid bersatu dalam pertarungan La Liga yang sangat ditunggu, dengan ambisi besar dari kedua belah pihak untuk memposisikan diri di puncak klasemen. Barcelona bertujuan meraih kemenangan penting demi menjauhkan diri dari rival-rival terdekat, sambil mengejar rekam jejak historis di markas Los Rojiblancos. Pertemuan ini bukan sekadar pertandingan reguler, melainkan babak krusial dalam musim 2026-2027 yang menentukan dinamika klasemen atas.

Statistik dari lembaga Opta mengungkap dominasi Barcelona di kandang lawan dalam beberapa musim terakhir. Tim Catalan ini telah meraih kemenangan dalam empat pertandingan tandang berturut-turut melawan Atletico Madrid di La Liga. Dengan potensi meraih lima kemenangan beruntun di markas Atletico, Barcelona berpeluang menjadi tim ketiga dalam sejarah kompetisi yang mencapai prestasi tersebut. Sebelumnya, Athletic Bilbao mencatatkan lima kemenangan beruntun pada tahun 1955, dan Real Madrid mencatatkan enam kemenangan beruntun pada tahun 2013.

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Rekor Statistik Historis dan Momentum Musim 2026

Dari sudut pandang Atletico Madrid, tim ini meraih kemenangan dalam dua dari lima pertemuan terakhirnya melawan Barcelona di seluruh kompetisi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sepuluh pertemuan sebelumnya, di mana Atletico hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan delapan kekalahan. Kemenangan ini memberikan satu poin tambahan bagi Atletico dibandingkan rentang waktu sebelumnya melawan tim Catalan tersebut.

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Momentum positif juga terlihat dari performa Atletico Madrid di La Liga. Tim ini telah menang dalam tujuh pertandingan terakhir mereka di kompetisi tersebut. Sejak musim 2021-2022, Atletico hanya sekali meraih rangkaian kemenangan yang lebih panjang, yaitu ketika mereka menang dalam delapan pertandingan beruntun pada Januari 2025. Hal ini menunjukkan stabilitas performa yang konsisten di bawah tekanan kompetisi domestik.

Performa Ofensif Barcelona dan Rekor Pencetak Gol

Barcelona menunjukkan dominasi ofensif yang gemilang di kandang sendiri. Tim ini telah menang dalam lima pertandingan tandangnya di La Liga selama musim 2026-2027, dan mencetak setidaknya tiga gol di setiap laga. Total 22 gol telah mereka cetak dalam perjalanan tersebut. Secara historis, Barcelona hanya dua kali memenangkan enam pertandingan tandang pertama dalam satu musim kompetisi, yaitu pada musim 2010-2011 dengan 10 kemenangan pertama, dan musim 2012-2013 yang juga mencatatkan 10 kemenangan pertama.

Di sisi lain, performa ofensif Barcelona musim ini bahkan melampaui standar historis. Barcelona telah mencetak 46 gol dalam 11 pertandingan pertamanya di La Liga musim 2026-2027. Satu-satunya tim dalam sejarah kompetisi yang mengunggulinya dalam fase awal musim hanyalah Athletic Bilbao, yang mencetak 49 gol pada musim 1930-1931. Sevilla juga mencatatkan angka yang sama, yaitu 46 gol, pada fase serupa di musim 1940-1941. Angka ini menegaskan efisiensi mematikan serangan Barcelona saat ini.

Statistik Pemain Kunci: Raphinha dan Julian Alvarez

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Dalam hal individu, Raphinha dari Barcelona tampil sebagai mesin gol yang tak terbendung. Pemain ini telah mencetak 15 gol dalam 10 pertandingan di La Liga musim 2026-2027. Pencapaian ini menjadikannya satu-satunya pemain kedua di abad ke-21 yang mencapai jumlah gol tersebut setelah 10 pertandingan pertama dalam satu musim. Sebelumnya, rekor ini hanya dipegang oleh Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid pada musim 2014-2015, ketika ia mencetak 18 gol di fase yang sama.

Sementara itu, dari kubu Atletico Madrid, Julian Alvarez menjadi ancaman utama. Pemain ini telah mencetak empat gol dalam sembilan pertandingan yang dijalaninya bersama Atletico Madrid melawan Barcelona di seluruh kompetisi. Menariknya, ia tidak mencetak gol lebih banyak melawan tim lain; ia juga memiliki empat gol ke gawang Real Madrid dan Rayo Vallecano. Konsistensi Alvarez dalam melawan tim-tim besar ini menjadikannya figur yang selalu ditakuti oleh lawan-barat.

Rekor Kepelatihan Simeone dan Tantangan bagi Flick

Di tingkat kepelatihan, Diego Simeone dari Atletico Madrid telah menyamai rekor sejarah. Pelatih asal Argentina ini meraih 344 kemenangan sepanjang karier kepelatihannya di La Liga dalam 565 pertandingan. Rincian statistiknya adalah 344 kemenangan, 123 hasil imbang, dan 98 kekalahan. Angka kemenangan ini menyamai rekor Luis Aragones sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah kompetisi. Aragones mencapai angka ini dalam 756 pertandingan, dengan 180 hasil imbang dan 232 kekalahan.

Berbeda dengan Simeone, Hansi Flick dari Barcelona menghadapi tantangan psikologis khusus ketika berhadapan dengan Atletico Madrid. Pelatih Jerman ini kalah dalam tiga dari 10 pertandingan yang dijalaninya sebagai pelatih Barcelona melawan Atletico Madrid di seluruh kompetisi. Catatan statistiknya adalah enam kemenangan dan satu hasil imbang. Hal ini menjadikan Atletico Madrid sebagai tim yang membuat Flick menelan kekalahan terbanyak selama masanya memimpin Barcelona, sebuah faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi strategi tactical dalam pertandingan mendatang.