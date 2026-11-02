Barcelona Ucap Selamat di Puncak Klasemen Liga Spanyol 2026/27

Barcelona kembali mengambil alih puncak klasemen Liga Spanyol 2026/27 setelah menang 6-1 atas Alaves. Real Madrid dan Atletico Madrid terus mengejar dengan selisih poin tipis di peringkat ketiga dan kedua.

Barcelona mengambil alih kembali puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim 2026/27 pada pekan ke-11 setelah menang telak 6-1 atas Deportivo Alaves di Camp Nou. Kemenangan ini memastikan Blaugrana tetap unggul dua poin atas Atletico Madrid yang sempat menjadi pemimpin sementara, serta tiga poin di atas Real Madrid di posisi ketiga.

Kemenangan Tahan Lama Barcelona atas Alaves

Pertandingan yang berlangsung pada Minggu pagi waktu Indonesia itu diwarnai oleh performa gemilang lini serang Barca. Penyerang muda Lamine Yamal tercatat turut merayakan gol kelima timnya di samping kiper Deportivo Alaves, Antonio Sivera, dalam aksi yang terjadi di Stadion Camp Nou, Barcelona, Spanyol, pada Sabtu 31 Oktober 2026.

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Skor besar ini menjadi bukti dominasi Barca di kandang mereka sendiri. Dengan akumulasi poin yang terus bertambah, Barcelona kini memiliki 30 poin di peringkat pertama. Angka ini memberikan mereka margin keamanan dari dua raksasa Madrid yang terus menekan di belakang.

Sementara itu, Atletico Madrid sempat naik ke posisi puncak klasemen setelah mengalahkan Levante dengan skor 2-0 pada Sabtu malam. Namun, harapan mereka untuk bertahan di puncak harus sirna saat Barcelona berhasil membalikkan keadaan di hari berikutnya melalui kemenangan besar di kandang.

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Performa Real Madrid dan Kelemahan Racing Santander

Di laga lain yang menjadi sorotan, Real Madrid menunjukkan konsistensi mereka dengan meraih kemenangan mutlak atas Racing Santander. Los Blancos mampu menjamu tuan rumah dengan skor 3-0 yang cukup memalukan bagi tim dari Santander tersebut.

Hasil ini memungkinkan Madrid untuk tetap menempati posisi ketiga klasemen dengan selisih tiga poin dari Barcelona. Ketatnya persaingan di puncak liga membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial bagi semua tim yang bertabrakan di posisi atas.

Perkembangan klasemen ini menunjukkan bahwa tidak ada tim yang bisa bersantai di tengah musim. Atletico Madrid yang berada di peringkat kedua masih memiliki peluang untuk kembali naik ke puncak jika Barca mengalami kekalahan di pertandingan-pertandingan berikutnya.

Kontribusi Emil Audero di Rayo Vallecano

Di sisi lain klasemen, Rayo Vallecano mencatatkan hasil positif meskipun berada di posisi tengah tabel. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, kembali mencatatkan performa solid dengan meraih clean sheet pertamanya di musim ini saat Rayo mengalahkan Celta Vigo 3-0.

Pertandingan ini merupakan laga keenam yang dimainkan Emil sejak debutnya melawan Real Madrid pada 13 September lalu. Keberhasilan menjaga gawangnya tetap bersih menjadi momen penting bagi kiper berusia muda tersebut untuk membuktikan kualitasnya di La Liga.

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Dengan hasil tersebut, Rayo Vallecano kini mengumpulkan 12 poin dan menempati peringkat ke-11 dalam klasemen sementara Liga Spanyol. Performa Emil ini menjadi kabar baik bagi pendukung Timnas Indonesia yang memantau perkembangan pemainnya di kancah Eropa.

Persaingan Di Lima Besar dan Jadwal Lanjutan

Selain tiga raksasa Madrid, persaingan di lima besar juga sangat ketat. Real Betis berhasil mengamankan posisi keempat dengan perolehan 23 poin. Sementara itu, Real Sociedad berada di peringkat kelima dengan akumulasi 19 poin yang masih cukup tipis dari para pemimpin klasemen.

Jarak poin yang tipis antara posisi pertama hingga kelima menunjukkan betapa kompetitifnya musim ini. Setiap tim berjuang keras untuk mendapatkan posisi terbaik guna meraih tiket Liga Champions atau setidaknya menghindari zona degradasi.

Waktu baca untuk mengikuti dinamika klasemen saat ini menjadi semakin penting bagi para penggemar sepak bola. Ketegangan di puncak klasemen akan berlanjut hingga akhir musim dengan setiap poin yang diraih menjadi sangat berharga.

Pertandingan pekan ke-11 Liga Spanyol masih menyisakan satu laga terakhir yang akan berlangsung pada Selasa depan. Deportivo akan menghadapi Osasuna pada pukul 03.00 WIB di Stadion Riazor, yang hasilnya bisa mengubah sedikit peta klasemen akhir pekan ini.