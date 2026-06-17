Barcelona Terhalang Hambatan Besar dalam Perburuan Julian Alvarez, Atlético Madrid Tegaskan Tidak Akan Jual

Upaya Barcelona merekrut Julian Alvarez bertabrakan dengan penolakan keras dari Atlético Madrid yang menyatakan pemain tersebut 'tidak untuk dijual' dan menetapkan klausul pelepasan sebesar €500 juta. Presiden Atlético, Enrique Cerezo, menuduh Barcelona melakukan kampanye informasi yang disengaja dan menyebut rivalnya tersebut harus memenuhi syarat yang ada. Dengan kehadiran Real Madrid yang juga gagal dalam tawaran, harga transfer Alvarez tampaknya tidak akan turun, memaksa Barcelona mempertimbangkan opsi di bawah klausul atau alternatif lain.

Barcelona menghadapi rintangan besar dalam upaya mendatangkan Julian Alvarez dari Atlético Madrid . Presiden Atlético, Enrique Cerezo , menyatakan tegas bahwa Alvarez adalah aset klub dan tidak akan dijual dengan harga di bawah klausul pelepasan yang sangat tinggi, yaitu €500 juta.

Meski Barcelona telah mengidentifikasi Alvarez sebagai penerus Robert Lewandowski dan menyiapkan paket senilai lebih dari €135 juta plus bonus, Atlético menolak bernegosiasi. Cerezo bahkan menuding Barcelona melakukan kampanye deliberately bocoran informasi untuk menurunkan nilai pemain, sementara Atlético membalas dengan satire lewat media sosial. Real Madrid juga sudah mencoba dengan tawaran €150 juta yang ditolak, menandakan keinginan kuat Atlético mempertahankan Alvarez.

Dengan dua raksasa Madrid bersaing, Barcelona kini di-between untuk memilih apakah tetap mengincar Alvarez dengan harga premium atau mencari alternatif lain, semua happened di tengah tekanan ekonomi dan persaingan antar-klub





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