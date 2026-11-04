Barcelona Targetkan Baas dan Martinez untuk Penguatan Bek Tengah

Barcelona sedang memperluas pencarian penguatan lini pertahanan dengan menjadikan Baas sebagai prioritas utama dan mempertimbangkan Lisandro Martinez sebagai alternatif dari Manchester United.

Direktur teknik Barcelona, Deco, kini tengah fokus intensif untuk memperkuat lini pertahanan klub. Tim asal Catalunya tersebut sedang mencari tambahan kekuatan, terutama untuk posisi bek tengah yang kini memiliki sedikit pilihan tersisa. Strategi penguatan ini menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas defensif tim di kompetisi mendatang.

Prioritas Utama Barcelona Adalah Baas

Menurut laporan dari media Spanyol, Baas kini menjadi pemain yang sangat sesuai dengan profil yang dicari oleh Barcelona. Ia berada di urutan atas daftar incaran Deco, hal ini terutama karena kemampuan versatilenya yang juga bisa bermain sebagai bek kiri. Kekosongan di posisi bek tengah membuat profil serbaguna ini semakin bernilai tinggi bagi para pembuat keputusan di Barcelona.

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Barcelona masih sangat menghargai sistem akademi Ajax, yang diyakini mampu menghasilkan pemain berkualitas tinggi. Kehadiran Jordi Cruyff sebagai direktur teknik klub asal Amsterdam tersebut juga dipandang sebagai nilai tambah dalam proses negosiasi. Faktor hubungan profesional ini memudahkan Barcelona dalam mendekati sang pemain.

Belum jelas berapa biaya pasti yang diperlukan untuk merekrut Baas, namun Ajax diduga bersedia melepas bek tersebut. Musim panas lalu, ia sudah nyaris pindah ke FC Porto, tetapi transfer itu batal pada saat-saat terakhir. Kontrak Baas dengan Ajax masih berlaku hingga pertengahan 2028, memberikan waktu bagi kedua klub untuk menyepakati detail kesepakatan baru.

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Alternatif Lain Dari Manchester United

Selain Baas, Barcelona juga sedang mempertimbangkan alternatif lain yang disebut-seutuhnya adalah Lisandro Martinez. Pemain berkebangsaan Argentina ini tampaknya diizinkan meninggalkan Manchester United. Situasi di Manchester United ini memungkinkan Barcelona untuk mendekati sang bek dengan lebih leluasa.

Lisandro Martinez juga sesuai dengan profil yang ditetapkan oleh Barcelona untuk posisi pertahanan. Keberadaannya di daftar panjang pencarian Deco menunjukkan bahwa Barcelona tidak hanya terpaku pada satu nama. Kesiapan untuk berpindah klub membuka peluang bagi Martinez untuk bergabung dengan Barcelona.

Prospek Masa Depan Ruud Nijstad

Ruud Nijstad juga masih berada dalam daftar incaran Deco untuk masa depan klub. Talenta muda FC Twente berusia 18 tahun itu sudah lama masuk radar tim Barcelona. Ia dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi lini pertahanan Barcelona di masa depan.

Keberadaan Ruud Nijstad dalam daftar tersebut menunjukkan bahwa Barcelona juga sedang mempersiapkan regenerasi untuk beberapa tahun ke depan. Keputusan mengenai transfer Baas, Martinez, atau Nijstad akan sangat bergantung pada strategi jangka panjang Deco. Barcelona terus memantau perkembangan situasi pasar transfer dengan cermat.