Barcelona Takluk 2-1 dari Atletico Madrid di Liga Spanyol

Barcelona meraih kemenangan tandang 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Spanyol. Diego Simeone unggul taktik di babak pertama, namun Hansi Flick balik lewat dominasi babak kedua.

Barcelona berhasil mengamankan kemenangan tandang dengan skor 2-1 atas Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano. Pertandingan ini merupakan bagian dari putaran ke-12 Liga Spanyol yang berlangsung pada Minggu malam. Hasil ini memberikan tiga poin berharga bagi klub dari Catalonia dalam persaingan perebutan gelar juara.

Taktik Flick Mengatasi Pressing Simeone

Dirigatur Barcelona, Hansi Flick, memimpin timnya dengan formasi 4-1-4-1 yang mengandalkan garis pertahanan tinggi. Strategi ini dirancang untuk menjebak Atletico Madrid dalam perangkap offside berulang kali. Di sisi lain, pelatih Diego Simeone memilih skema klasik 4-4-2 untuk memanfaatkan kecepatan sayap dan pergerakan Julian Alvarez di belakang lini lawan.

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Simeone Kuasai Paruh Waktu Pertama

Di babak pertama, Diego Simeone menerapkan taktik pressing terorganisir yang mirip dengan strategi Jose Mourinho saat menghadapi Barcelona. Timnya berhasil membatasi ruang bagi Lamine Yamal dan Gordon, serta menciptakan lebih dari lima peluang emas melalui transisi cepat. Atletico mendominasi bola dan sering mengancam gawang lawan tanpa mampu mengubah peluang menjadi gol.

Julian Alvarez sia-siakan peluang emas

Kekuatan utama Atletico Madrid terletak pada efisiensi penyerang mereka yang belum optimal. Julian Alvarez gagal mengubah tiga kesempatan matang menjadi gol di babak pertama. Kegagalan ini memberikan kesempatan besar bagi Barcelona untuk bertahan dan kembali ke dalam permainan setelah waktu istirahat berakhir.

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Perubahan Strategi di Paruh Kedua

Setelah turun minum, Atletico Madrid mengubah pendekatan menjadi pertahanan sangat dalam dan menyerahkan kendali bola kepada Barcelona. Kehadiran pemain sayap seperti Baena dan Fariñas menjadi masalah bagi pertahanan Atletico yang gagal menekan pemegang bola. Perubahan ini memungkinkan Barcelona membangun serangan dan membalikkan skor pertandingan.

Dampak Nyata Bagi Klub Madrid

Kekalahan ini menyoroti kelemahan taktis Diego Simeone dalam mengelola tekanan di babak kedua. Meskipun unggul di paruh waktu pertama, kegagalan mempertahankan struktur pertahanan dan efisiensi finishing merugikan timnya. Barcelona kini melanjutkan perjalanan mereka di Liga Spanyol dengan moral yang terjaga setelah mengalahkan rival berat.