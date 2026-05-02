Barcelona Siap Juara Liga Spanyol 2025-2026 Jika Real Madrid Kalah, Flick Tak Akan Tonton Laga Madrid

Barcelona akan dipastikan juara Liga Spanyol 2025-2026 jika Real Madrid gagal menang atas Espanyol. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku tidak akan menonton pertandingan Madrid dan lebih memilih menonton pertunjukan sulap bersama istrinya. Flick menekankan fokus timnya adalah menang dalam pertandingan saat ini, bukan memikirkan hasil pertandingan lawan.

Ferran Torres merayakan gol kedua timnya dalam pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara CA Osasuna vs Barcelona di Stadion El Sadar di Pamplona pada 2 Mei 2026.

Barcelona bakal dipastikan juara Liga Spanyol andai Real Madrid gagal menang atas Espanyol. Cuma, pelatih Barca, Hansi Flick, mengaku tak akan menonton laga Madrid. Barcelona dipastikan akan menjadi juara Liga Spanyol 2025-2026 andai sang rival terdekat mereka, Real Madrid, gagal menang kala bertandang ke markas Espanyol, Minggu (3/5/2026) atau Senin dini hari pukul 02.00 WIB. Mengacu kepada skenario itu, Hansi Flick pun ditanya apakah dirinya akan menyaksikan pertandingan Espanyol vs Real Madrid.

Flick pun menyebut dirinya sudah punya janji dengan sang istri pada malam hari untuk menonton pertunjukan sulap El Mago Pop. Saya punya tiket untuk menonton El Mago Pop bersama istri saya, saya rasa itu pertunjukan terakhirnya. Barcelona belum bisa ditasbihkan sebagai kampiun Liga Spanyol 2025-2026, apabila Real Madrid menang di markas Espanyol pada pekan ke-34 ini. Saya tidak akan menonton pertandingan besok.

Saya tidak akan memikirkan hal-hal itu, ucap Flick soal laga Espanyol vs Real Madrid. Yang penting adalah menang hari ini, bukan apa yang terjadi besok. Yang penting adalah melakukan pekerjaan. Kita lihat saja apa yang terjadi besok.

Jika kami juara, kami akan merayakannya. Tidak masalah kapan kami menang, yang penting adalah melakukan pekerjaan, ujar Flick menjelaskan, dilansir dari Marca.

