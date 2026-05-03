Barcelona Semakin Dekat ke Gelar La Liga, Tapi Nasib Masih Bergantung pada Real Madrid

Barcelona meraih kemenangan penting atas Osasuna di El Sadar, membuat mereka semakin dekat untuk mengunci gelar La Liga 2025/2026. Namun, nasib mereka masih bergantung pada hasil laga Real Madrid melawan Espanyol. Pelatih Hansi Flick menunggu hasil dengan santai, sementara Jurgen Klopp menjadi sorotan sebagai target Real Madrid.

Barcelona berhasil meraih kemenangan penting dalam pertandingan pekan ke-34 La Liga 2025/2026 dengan mengalahkan Osasuna di markas mereka, El Sadar, pada Minggu (03/05/2026) dini hari WIB.

Dua gol kemenangan dicetak oleh Robert Lewandowski dan Ferran Torres, sementara tuan rumah memberikan perlawanan sengit namun gagal menghindari kekalahan di depan publik sendiri. Hasil ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara La Liga, dengan selisih 14 poin dari Real Madrid yang menjadi pesaing terdekatnya. Situasi ini membuka peluang besar bagi Barcelona untuk mengunci gelar tanpa harus kembali bermain, meskipun nasib mereka belum sepenuhnya berada di tangan sendiri.

Penentuan gelar kini bergantung pada hasil laga antara Real Madrid melawan Espanyol. Jika Madrid gagal meraih kemenangan, maka Barcelona dipastikan keluar sebagai juara. Pelatih Hansi Flick mengakui kondisi tersebut dengan nada realistis. Ia menegaskan bahwa timnya sudah melakukan tugas utama dengan meraih kemenangan penting di El Sadar.

Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan menang di sini dan sekarang bukan di tangan kami. Kami harus menunggu pertandingan besok melawan Espanyol, jadi itu tidak bergantung pada kami. ,” serunya. Laga antara Espanyol melawan Real Madrid akan digelar di Stadion RCDE pada Senin, 4 Mei 2026.

Pertandingan tersebut dijadwalkan kickoff pukul 02.00 WIB dan menjadi penentu nasib Barcelona. Meski begitu, Hansi Flick justru belum memastikan apakah dirinya akan menyaksikan pertandingan tersebut. Ia bahkan memberikan jawaban yang cukup santai saat ditanya soal rencananya. Flick tampak tidak ingin terlalu tertekan dengan situasi tersebut.

Ia memilih menunggu hasil sambil tetap menjaga suasana tim tetap positif. Yang penting adalah memenangkan gelar dan kami akan merayakannya ketika kami bisa memenangkannya. Saya tidak tahu (apakah saya akan menonton). Mungkin saya akan pergi bersama istri saya untuk menonton El Mago Pop,” canda Flick.

Hans-Dieter atau dikenal dengan nama Hansi Flick, adalah seorang mantan pemain, dan pelatih sepak bola yang melatih Tim nasional Jerman. Selain itu, Jurgen Klopp juga menjadi sorotan media sebagai target potensial untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun, ada satu hal yang membuat transfer ini mustahil terjadi.

