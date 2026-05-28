Barcelona's Lamine Yamal Injury Update Ahead of 2026 World Cup

Barcelona's star player, Lamine Yamal, suffered a knee injury in April 2026, which led to his exclusion from the rest of the Spanish La Liga season. Despite this setback, Yamal is expected to recover quickly and be available for Spain in the 2026 World Cup. Luis de la Fuente, the Spanish national team coach, has expressed his confidence in Yamal's importance to the team and their chances of success in the tournament.

Penyerang Barcelona , Lamine Yamal , mencetak gol pertama timnya pada laga leg kedua perempat final Liga Champions UEFA antara Club Atletico de Madrid dan FC Barcelona di Stadion Metropolitano di Madrid pada 14 April 2026.

Jelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar mulai 11 Juni 2026 atau 12 Juni 2026 dini hari WIB, ada perkembangan terbaru dari kondisi bintang Timnas Spanyol, Lamine Yamal. Lamine Yamal dikhawatirkan tak bisa bela Spanyol. Setelah mendapatkan cedera pada April 2026, Barcelona kemudian mengambil langkah cepat untuk Yamal dengan melarang pemainnya tersebut turun di sisa laga Liga Spanyol. Keputusan Barcelona ini terbukti tepat, mengingat Yamal berpotensi sembuh cepat untuk segera membela Spanyol di Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente sempat mengungkap bahwa Lamine Yamal merupakan bagian penting La Furia Roja di Piala Dunia 2026.

"Mereka adalah pemain yang sangat penting, karena kita tahu dampak yang bisa mereka berikan dalam pertandingan-pertandingan tersebut," ujar De La Fuente. Lamine Yamal dibayangi Lewis Hall dalam pertandingan sepak bola babak 16 besar Liga Champions antara Newcastle United vs Barcelona di St James' Park di Newcastle-upon-Tyne, timur laut Inggris pada 10 Maret 2026. Timnas Spanyol memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Tanjung Verde pada 15 Juni 2026.

Kemudian, Spanyol yang berada di Grup H akan menghadapi Arab Saudi pada 21 Juni 2026 dan Uruguay pada 27 Juni 2026. Dalam skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal merupakan salah satu dari delapan pemain Barcelona yang masuk tim arahan Luis de la Fuente. Joan Garcia akan menjadi salah satu pilihan De La Fuente di posisi penjaga gawang Timnas Spanyol selain David Raya dan Unai Simon.

Sedangkan di lini belakang, ada Pau Cubarsi dan Eric Garcia yang berpeluang menjadi duet di posisi bek tengah Timnas Spanyol. Selain itu, Barcelona juga memberikan wakil di lini tengah dan depan, yaitu Pedri, Gavi, Dani Olmo, dan Ferran Torres.

