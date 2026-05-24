Barcelona's Hansi Flick Reveals Thiago's Crucial Role in Adapting to Catalan Culture

Barcelona's Hansi Flick discusses the importance of Thiago Alcantara in helping him understand the Catalan culture and his significant contribution to the team during his time at the club.

Para pemain Barcelona merayakan kemenangan bersama pelatih asal Jerman Barcelona , Hans-Dieter Flick, setelah memenangkan pertandingan liga Spanyol antara FC Barcelona dan Real Madrid CF di Stadion Camp Nou, Barcelona , pada 10 Mei 2026.

Barcelona menang 2-0. Keputusan tersebut diambil usai Thiago mengikuti sesi latihan terakhir bersama tim pada Jumat pagi. Thiago sebelumnya kembali ke Barcelona untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan Flick tidak lama setelah pelatih asal Jerman tersebut tiba di Camp Nou pada 2024. Meski sempat meninggalkan klub hanya dalam waktu sebulan, ia kembali bergabung pada September tahun lalu sebelum akhirnya memilih mengakhiri perannya setelah semusim bekerja bersama tim.

Kepergian Thiago menjadi kehilangan penting bagi Flick. Pelatih berusia 61 tahun itu menilai eks pemain Liverpool dan Bayern Munchen tersebut memiliki peran besar dalam membantunya beradaptasi dengan lingkungan Barcelona selama dua musim terakhir. Pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, mengangkat trofinya ke langit sambil merayakan kemenangan setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 untuk menjuarai liga sepak bola Spanyol (La Liga) dengan tiga pertandingan tersisa, di Barcelona, Spanyol, Minggu, 10 Mei 2026.

Flick menjelaskan bahwa hubungan profesional mereka sudah terbangun sejak masih berada di Bayern Munchen. Ia bahkan mengingat salah satu keputusan paling sulit yang pernah diambilnya ketika pertama kali dipercaya menjadi pelatih kepala klub raksasa Jerman itu.

‘Saya sudah berbicara kepada staf dan para pemain mengenai hubungan saya dengan Thiago. Saat saya naik jabatan dari asisten menjadi pelatih kepala Bayern Munchen, salah satu keputusan besar pertama yang saya ambil adalah mencadangkannya,’ ujar Flick.

‘Itu menjadi keputusan yang berat bagi kami berdua karena dia adalah pemain kelas dunia. Ketika itu saya sedang mencoba mengubah filosofi permainan tim, tetapi cara dia menerima keputusan tersebut, termasuk sikap dan profesionalismenya, benar-benar luar biasa. ’ Kedekatan profesional tersebut kemudian kembali terjalin di Barcelona. Kehadiran Thiago di staf pelatih dinilai sangat membantu Flick memahami kultur khas klub Catalan itu berkat pengalaman panjang sang mantan gelandang di akademi La Masia serta kemampuannya menguasai beberapa bahasa.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berbicara kepada para pemainnya dalam laga La Liga antara Levante dan Barcelona di Valencia, Spanyol, Sabtu, 23 Agustus 2025. (AP Photo/Alberto Saiz) Flick menegaskan kontribusi Thiago bukan hanya terlihat di lapangan latihan, tetapi juga di dalam ruang ganti. Menurutnya, mantan pemain timnas Spanyol tersebut memiliki mentalitas kelas atas yang sangat membantu pekerjaannya selama menangani Barcelona.

‘Itulah yang paling saya hargai saat bekerja bersamanya. Dia memiliki mentalitas elite dan merupakan sosok yang luar biasa,’ kata Flick.

‘Dia sangat membantu saya di Barca, dan selama dua tahun terakhir kontribusinya benar-benar fantastis. ’ Walau Barcelona sebenarnya ingin mempertahankannya, Flick mengaku menghormati keputusan Thiago yang ingin membuka lembaran baru dalam kehidupannya. Ia menilai setiap orang memiliki hak untuk menentukan jalan dan ambisi pribadinya masing-masing.

‘Kami tentu akan merindukannya, tetapi saya memahami bahwa dia memiliki rencana sendiri, dan itu sesuatu yang baik,’ tutur Flick. ‘Saya berharap suatu hari nanti dia bisa kembali karena sepak bola membutuhkan sosok seperti dirinya. ’ Thiago dikabarkan ingin memberikan perhatian lebih kepada keluarga serta sejumlah proyek bisnis pribadinya. Salah satu proyek yang sedang dijalankannya adalah kepemilikan bersama klub CE L’Hospitalet bersama mantan rekan setimnya di Barcelona, Jordi Alba





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barcelona Hansi Flick Thiago Alcantara La Liga Real Madrid German Coach Catalan Culture Mentality Project Business

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hansi Flick Bidik Hat-trick Gelar Liga Spanyol Bersama Barcelona, Ingin Ikuti Jejak Guardiola dan CruyffHansi Flick menargetkan gelar Liga Spanyol ketiga beruntun bersama Barcelona untuk mengikuti jejak Pep Guardiola dan Johan Cruyff. Pelatih asal Jerman itu juga

Read more »

Valencia Vs Barcelona: Hansi Flick Ungkap Target di Pekan Terakhir LaLigaHansi Flick angkat bicara tentang target Blaugrana di akhir musim dan kondisi cedera Fermin Lopez.

Read more »

Hansi Flick Ungkap Alasan Thiago Alcantara Tinggalkan Staf Pelatih BarcelonaHansi Flick mengungkap peran penting Thiago Alcantara di Barcelona setelah sang mantan gelandang memutuskan pergi dari staf pelatih.

Read more »

Hansi Flick Kritik Pedas Barcelona Usai Disikat Valencia 1-3Hansi Flick menyoroti blunder fatal Barcelona yang berujung pada gol Valencia pada laga penutup LaLiga 2025-2026.

Read more »