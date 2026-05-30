Barcelona Resmi Rekrut Anthony Gordon dari Newcastle United

Barcelona mengumumkan transfer Anthony Gordon dari Newcastle United dengan biaya 80 juta euro. Pemain Timnas Inggris itu diharapkan memperkuat lini serang Blaugrana musim depan.

Barcelona akhirnya menyelesaikan transfer winger Timnas Inggris, Anthony Gordon , dari Newcastle United pada bursa transfer musim panas 2026, tepatnya pada hari Sabtu, 30 Mei 2026.

Klub raksasa Spanyol itu dilaporkan mengeluarkan dana sekitar 80 juta euro atau setara dengan Rp1,4 triliun untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Gordon tampil sangat mengesankan sejak bergabung dengan Newcastle United dari Everton pada tahun 2023. Selama memperkuat The Magpies, pemain berusia 25 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci dalam tim.

Pada musim lalu, Gordon menunjukkan performa luar biasa di Liga Champions dengan mencetak 10 gol dan memberikan dua assist, membantu Newcastle bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Walaupun catatan golnya di Liga Inggris musim 2025/2026 tidak sebaik penampilannya di Eropa dengan hanya mencetak enam gol, kontribusi Gordon secara keseluruhan tetap sangat berarti. Dalam 152 penampilan bersama Newcastle, ia berhasil mengoleksi 39 gol dan 28 assist.

Pemain sayap lincah ini menjadi bagian krusial dalam kebangkitan Newcastle, membantu klub untuk dua kali lolos ke Liga Champions dan meraih gelar EFL Cup, yang merupakan trofi pertama Newcastle dalam lebih dari 50 tahun. Penampilan mengesankan ini membuatnya dianugerahi gelar Pemain Terbaik Musim Ini oleh Newcastle United, menyamai legenda klub seperti Paul Gascoigne, Alan Shearer, dan Andy Cole yang pernah mendapatkan penghargaan serupa. Kepindahan Anthony Gordon ke Barcelona merupakan langkah signifikan dalam perjalanan kariernya.

Kini, ia dapat lebih fokus mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 bersama Timnas Inggris tanpa terganggu oleh spekulasi mengenai masa depannya. Transfer Gordon juga menimbulkan pertanyaan mengenai nasib rekan setimnya di Timnas Inggris, Marcus Rashford, yang sebelumnya menjalani masa peminjaman di Barcelona selama satu musim. Hingga saat ini belum ada kejelasan apakah klub Catalan tersebut akan mempermanenkan status Rashford. Kedatangan Gordon menunjukkan ambisi Barcelona untuk memperkuat lini serang dan bersaing dalam perburuan gelar di musim 2026/2027.

Ini adalah sinyal bahwa klub ingin kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa tahun mengalami kesulitan. Dengan dua pemain berkualitas seperti Gordon dan Rashford, harapan untuk meraih kesuksesan semakin besar





