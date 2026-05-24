Barcelona Resmi Menjadi Juara La Liga Spanyol, Hansi Flick Gelar Trofi

Barcelona memastikan gelar juara La Liga Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid di Camp Nou, Senin (11/5/2026) dini hari WIB. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengangkat trofinya ke udara saat merayakan kemenangan 2-0 atas Real Madrid yang memastikan gelar juara La Liga/Liga Spanyol dengan tiga laga tersisa, 10 Mei 2026.

Barcelona memastikan gelar juara La Liga setelah mengalahkan Real Madrid di Camp Nou, Senin (11/5/2026) dini hari WIB. Musim La Liga 2025/2026 dimulai pada tanggal 16 Agustus 2025 kemarin dan ditutup pada tanggal 25 Mei 2026.

Selama sembilan bulan, ada total 38 matchweek yang tersedia. Selama itu, 20 kontestan La Liga berjuang untuk beberapa posisi. Ada tim yang bersaing untuk menjadi juara La Liga, ada yang bersaing untuk tampil di Eropa musim depan dan ada yang berjuang untuk selamat dari degradasi.

Barcelona resmi menjadi juara kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Tim besutan Hansi Flick itu berhasil mempertahankan status juara bertahan mereka. Sejak awal musim 2025/2026, Barcelona memang tampil dengan stabil. Mereka bersaing ketat dengan rival mereka, Real Madrid.

Namun sejak pekan ke-14, mereka konsisten duduk di puncak klasemen La Liga. Mereka mengunci gelar juara La Liga mereka pada tanggal 10 Mei 2026, saat mereka menjamu Real Madrid di Camp Nou. Dalam laga bertajuk El Clasico ini, Barcelona menang dengan skor 2-0 dan memastikan diri menjadi kampiun La Liga musim 2025/2026. Blaugrana menutup musim 2025/2026 dengan catatan 94 poin, dengan rincian 31 menang, satu imbang dan enam kalah.

Di mana mereka mencetak 95 gol dan kebobolan 36 gol dari 38 pertandingan. Selain Barcelona, La Liga punya empat wakil lagi di Liga Champions musim depan. Real Madrid yang berstatus runner up La Liga akan menemani Barcelona ke UCL musim depan. Lalu ada Villarreal dan Atletico Madrid yang juga akan kembali beraksi di La Liga.

Selain itu, musim ini La Liga mendapatkan jatah ekstra satu kursi di Liga Champions musim depan dan kursi itu akan digunakan oleh Real Betis yang finish di peringkat kelima. Sementara wakil La Liga di Europa League hanya ada satu tim yaitu Celta Vigo yang finish di peringkat keenam. Sementara Getafe yang finish di peringkat ketujuh akan mewakili La Liga di UEFA Confrence League di musim depan.

Seperti musim-musim sebelumnya, ada tiga tim yang harus degradasi ke Segunda Division untuk musim depan, yaitu tiga tim terbawah di klasemen akhir La Liga 2025/2026. Tim pertama yang dipastikan degradasi duluan adalah Real Oviedo. Tim yang baru saja promosi ke La Liga musim lalu hanya mampu meraih enam kemenangan dari 38 laga sehingga mereka jadi yang pertama terdegradasi. Sementara dua tim yang menyusul degradasi berikutnya baru ketahuan di jornada ke-38 La Liga.

Girona secara mengejutkan terdegradasi setelah hanya meraih imbang di laga terakhir. Sementara Mallorca juga terdegradasi dengan cara yang menyakitkan. Mereka berhasil meraih poin yang sama dengan Osasuna, namun mereka kalah selisih gol sehingga mereka yang terdegradasi.





Hansi Flick Bidik Hat-trick Gelar Liga Spanyol Bersama Barcelona, Ingin Ikuti Jejak Guardiola dan CruyffHansi Flick menargetkan gelar Liga Spanyol ketiga beruntun bersama Barcelona untuk mengikuti jejak Pep Guardiola dan Johan Cruyff.

Barcelona Kalah 3-1 di Liga Spanyol, De Jong Kembali MasukBarcelona menutup musim LaLiga dengan kekalahan 3-1 saat bertandang ke markas Valencia. Frenkie de Jong kembali masuk sebagai pemain pengganti setelah jeda babak pertama untuk juara Spanyol tersebut, namun harus meninggalkan lapangan sebagai pihak yang kalah.

Liga Spanyol 2025/2026: Barcelona Juara, Madrid Runner-up, Betis, Madrid, dan Sevilla Selamat dari DegradasiLaLiga Spanyol 2025/2026 telah menuntaskan sembilan dari sepuluh pertandingan pekan terakhir. FC Barcelona keluar sebagai juara usai tampil dominan sepanjang musim, meski menutup kompetisi dengan kekalahan 1-3 dari Valencia. Real Madrid finis sebagai runner-up setelah menang 4-2 atas Athletic Club pada laga terakhir musim ini. Real Oviedo dipastikan menjadi tim juru kunci setelah hanya mengumpulkan 29 poin sepanjang musim. Sevilla, Osasuna, dan Levante berhasil selamat dari ancaman degradasi setelah finis tepat di atas zona merah.

Real Madrid Diisukan Tunjuk Jose Mourinho, Hansi Flick: Dia Sama Seperti Pelatih LainnyaPelatih Barcelona, Hansi Flick, sukses membawa timnya meraih gelar juara Liga Spanyol 2025-2026.

