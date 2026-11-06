Barcelona menunjuk mantan Menteri Dalam Negeri Catalunya, Joaquim Forn, untuk memimpin tata kelola perusahaan. Keputusan ini memicu debat di Eropa tentang peran politik dalam olahraga.

Klub sepak bola Barcelona secara resmi menunjuk Joaquim Forn sebagai kepala baru divisi tata kelola perusahaan. Penunjukan mantan Menteri Dalam Negeri Catalunya ini disetujui pada Senin lalu untuk memperkuat struktur manajemen klub.

Profil Politik dan Hukum Joaquim Forn

Joaquim Forn adalah lulusan fakultas hukum dengan pengalaman politik yang panjang di dewan kota Barcelona. Ia ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri dalam pemerintahan Catalunya pada Juli 2017. Perjalanan politiknya berubah drastis hanya beberapa bulan kemudian setelah kasus referendum kemerdekaan.

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Ia terpaksa mengundurkan diri pada Oktober di tahun yang sama setelah diadili atas tuduhan menyerukan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober. Forn kemudian dipenjara di penjara Estremera bersama delapan menteri lainnya. Pada 2019 ia dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun enam bulan atas peranannya dalam peristiwa tersebut.

Dampak Keputusan Rekrutmen di Barcelona

Keputusan Barcelona untuk merekrut Forn memicu banyak kontroversi di Catalunya maupun di luar wilayah tersebut. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan stabilitas institusional klub. Barcelona memasuki fase baru dalam pengelolaan institusinya yang mengandalkan pengalaman politik Forn.

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Pihak manajemen klub bertujuan untuk memastikan proses pengambilan keputusan selaras dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh dewan direksi. Dengan demikian, Barcelona berharap dapat menata keputusan-keputusan di dalam salah satu klub terbesar di dunia dengan lebih terstruktur.

Langkah Hukum Selanjutnya untuk Forn

Setelah pertempuran hukum yang panjang, Joaquim Forn memperoleh pengampunan pada 2021 dan dibebaskan dari penjara. Selama beberapa tahun terakhir, ia menjadi bagian dari layanan hukum grup Mediapro. Kini ia akan menyumbangkan pengalaman, visi strategis, serta kepemimpinan institusionalnya untuk memperkuat bidang tata kelola perusahaan di klub sepak bola Barcelona.