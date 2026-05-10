Barcelona Raih Kemenangan Penting di Liga Spanyol dengan Gol Marcus Rashford

Menjelang laga babak pertama Liga Spanyol pekan ke-35, Real Madrid sukses memberi tekanan namun Joan Garcia menyelamatkan posisinya. Akan tetapi, Marcus Rashford justru berhasil membawa Barcelona unggul otomatis.

Marcus Rashford merayakan gol saat Barcelona meraih kemenangan penting pada laga menjamu Elche di pekan ke-11 Liga Spanyol 2025-2026 di Stadion Olimpic Lluis Companys, Senin (3/11/2025) dini hari WIB.

Hasil sementara laga Barcelona vs Real Madrid pada babak pertama di pekan ke-35 Liga Spanyol 2025-2026 berakhir dengan skor 2-0. Real Madrid memberi tekanan pada awal babak pertama melalui sepakan Vinicius Junir namun masih bisa diselamatkan Joan Garcia. Pada menit ke-9, Marcus Rashford berhasil membawa Barcelona unggul melalui tendangan bebas akuratnya yang bersarang di pojok kanan atas gawang Thibaut Courtois. Skor menjadi 1-0.

Giliran Ferran Torres yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-18 usai memanfaatkan assist dari Dani Olmi. Barcelona menjauh jadi 2-0





