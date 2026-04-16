Barcelona Protes Keputusan Wasit Liga Champions, Merasa Dirugikan dalam Duel Kontra Atletico Madrid

Klub sepak bola Barcelona mengajukan protes resmi kepada UEFA terkait dugaan kesalahan penerapan peraturan oleh wasit dalam dua leg pertandingan perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid. Barcelona menilai keputusan-keputusan tersebut berdampak signifikan terhadap hasil akhir pertandingan, menimbulkan kerugian olahraga dan finansial.

Federasi sepak bola internasional, UEFA , hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas protes yang diajukan oleh klub raksasa Spanyol, FC Barcelona . Protes ini dilayangkan terkait dengan dugaan sejumlah keputusan kontroversial dari wasit yang memimpin dua leg pertandingan perempat final Liga Champions musim 2025-2026 melawan rival domestiknya, Atletico Madrid .

Pertandingan krusial tersebut berlangsung di Stadion Metropolitano, markas Atletico Madrid, pada Rabu, 15 April 2026, pukul 02.00 WIB, menjadi sorotan utama para pencinta sepak bola. Barcelona secara tegas menyatakan bahwa beberapa keputusan wasit dinilai tidak sesuai dengan kaidah Peraturan Permainan yang berlaku. Klub berjuluk Blaugrana tersebut menganggap bahwa penerapan peraturan yang keliru dan minimnya intervensi dari sistem Video Assistant Referee (VAR) pada momen-momen krusial telah memengaruhi jalannya pertandingan secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang dirasakan tersebut diyakini berdampak langsung pada hasil akhir pertandingan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar, baik secara olahraga maupun finansial bagi klub. Salah satu insiden yang paling disorot terjadi pada leg kedua perempat final di Stadion Metropolitano, di mana penyerang Atletico Madrid, Alexander Sorloth, terlihat terjatuh setelah terlibat kontak fisik dengan bek Barcelona, Eric Garcia. Momen ini memicu perdebatan sengit mengenai apakah insiden tersebut seharusnya berujung pada hukuman penalti atau tidak.

Barcelona berpandangan bahwa keputusan wasit dalam momen-momen tersebut sangatlah vital dan berpotensi mengubah arah permainan. Ketidakpuasan Barcelona terhadap kepemimpinan wasit tidak hanya terjadi pada leg kedua, tetapi juga telah diungkapkan pasca-leg pertama. Klub telah menyiapkan langkah hukum untuk menyampaikan keberatan mereka secara formal kepada badan sepak bola Eropa.

Situasi ini tidak sepenuhnya baru bagi Barcelona, mengingat pada musim sebelumnya, klub yang sama juga melayangkan kritik tajam terhadap kepemimpinan wasit dalam sebuah laga penting melawan Inter Milan. Kegelisahan dan rasa frustrasi ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap integritas perwasitan dalam kompetisi paling bergengsi di Eropa ini, terutama ketika menyangkut klub-klub besar.

Protes Barcelona ini mencerminkan dinamika persaingan ketat di level tertinggi sepak bola Eropa. Penggunaan VAR yang seharusnya menjadi alat bantu untuk meminimalkan kesalahan, justru dalam beberapa kesempatan terasa menambah kompleksitas dan perdebatan.

Dalam konteks sepak bola, tersingkirnya Barcelona dari Liga Champions ini juga membuka jalan bagi pelatih Hansi Flick untuk fokus mengejar gelar La Liga.

Di ranah internasional, Iran dikabarkan menawarkan kesepakatan kepada Amerika Serikat terkait jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Atletico Madrid Melaju ke Semifinal Liga Champions Usai Singkirkan Barcelona
Atletico Madrid berhasil mengamankan tempat di semifinal Liga Champions meski kalah dari Barcelona di leg kedua perempat final. Kemenangan agregat 3-2 menjadi kunci keberhasilan Atletico.

Barcelona Tersingkir dari Liga Champions Meski Menang Atas Atletico Madrid
Barcelona harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions musim ini meskipun berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1. Atletico Madrid unggul agregat 3-2, memaksa Barcelona pulang lebih awal. Pertandingan yang penuh drama ini menampilkan performa gemilang dari pemain muda Barcelona.

Atletico Madrid dan PSG Amankan Tiket Semifinal Liga Champions, Barcelona dan Liverpool Tersingkir
Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG) melaju ke semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Barcelona dan Liverpool. Barcelona dan Liverpool gagal melaju setelah kekalahan di leg kedua.

Atletico Madrid Unggul Atas Barcelona: Lookman Cetak Gol, Barca Tersingkir di Liga Champions
Atletico Madrid berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor agregat 3-2 di perempat final Liga Champions. Meskipun kalah 2-1 di leg kedua, gol dari Lookman memastikan Atletico melaju ke babak selanjutnya. Barcelona harus bermain dengan 10 pemain di akhir pertandingan setelah Eric Garcia mendapat kartu merah.

Singkirkan Barcelona Lewat Agregat Gol, Atletico Madrid ke Semifinal Liga Champions 2025/2026
Atletico Madrid sukses melangkah ke semifinal Liga Champions 2025/2026. Meski kalah 1-2 melawan Barcelona pada pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026, Los Rojiblancos tetap unggul agregat 3-2.

Atletico Madrid Lolos ke Semifinal Liga Champions Usai Singkirkan Barcelona
Atletico Madrid berhasil melaju ke babak semifinal Liga Champions 2025/2026 meskipun kalah dari Barcelona pada leg kedua perempat final. Barcelona menang 2-1 di laga tersebut, namun Atletico unggul agregat 3-2. Dani Olmo tampil gemilang meski gagal membawa Barcelona lolos.

