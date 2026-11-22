Barcelona menolak tawaran Manchester United untuk Fermin Lopez. Fabrizio Romano konfirmasi pemain ingin bertahan dan klub tak menjual meski ada minat tinggi.

Fermin Lopez tidak akan meninggalkan Barcelona meskipun terdapat godaan finansial besar dari klub-klub Inggris. Ekspert transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa sang bintang Spanyol berkomitmen penuh untuk melanjutkan kariernya di tim Catalan.

Komitmen Fermin Lopez dan Barc elona

Fermin Lopez menyatakan keinginan kuatnya untuk tetap bertahan bersama Barcelona. Klub bersikeras mempertahankan gelandang muda ini dan menolak semua tawaran transfer dari luar. Keputusan ini sejalan dengan ambisi pemain untuk meraih trofi bergengsi bersama tim.

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Romano menegaskan bahwa Barcelona sama sekali tidak mempertimbangkan penawaran dari Liga Inggris. Mereka menganggap Fermin Lopez sebagai aset tak tersentuh. Potensi pemain ini dinilai sangat besar oleh manajemen klub.

Gelandang asal Spanyol tersebut belum mendapatkan apresiasi yang layak atas kontribusinya. Ia terus mencetak gol dan memberikan bantuan teknis di lini tengah. Performa konsisten ini menjadi alasan utama klub mempertahankannya.

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Minat Manchester United dan Chelsea

Manchester United dilaporkan siap mengajukan tawaran finansial besar untuk mendapatkan jasa Fermin Lopez. Minat klub merah ini muncul dalam beberapa pekan terakhir. Laporan tersebut memicu kekhawatiran bagi para penggemar Barcelona.

Chelsea juga sempat berupaya merekrut Fermin Lopez sekitar dua tahun lalu. Ketertarikan klub London ini bukanlah hal yang baru dalam berita transfer. Namun, semua upaya tersebut gagal karena sikap teguh Barcelona.

Romano menekankan bahwa kepindahan Fermin ke Liga Primer Inggris tidak sedang dibahas. Manchester United hanyalah salah satu dari beberapa klub besar yang tertarik. Namun, tawaran apapun akan ditolak mentah-mentah oleh manajemen Barcelona.

Sikap pemain juga mendukung keputusan klub. Fermin mencintai tim Catalan dan tidak ingin pergi. Keinginan ini memperkuat posisi Barcelona dalam menjaga intinya.

Ambisi Trofi dan Perpanjangan Kontrak

Fermin Lopez memiliki ambisi besar untuk menjuarai Liga Champions bersama Barcelona. Ia ingin meraih gelar bersama tim dan membangun masa depan di sana. Fokus pemain ini adalah pengembangan diri dan kontribusi maksimal.

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Barcelona berencana memulai negosiasi perpanjangan kontrak baru pada tahun 2028. Manajemen klub puas dengan performa dan kontribusi Fermin Lopez. Mereka ingin mempertahankan jasanya dalam beberapa tahun ke depan.

Panjang kontrak Fermin di masa depan tetap menjadi kemungkinan yang terbuka. Prioritas utama saat ini adalah urusan lain, namun rencana jangka panjang jelas. Pemain dan klub memiliki visi yang sama.

Pernyataan Romano sejalan dengan laporan terbaru mengenai status Fermin. Klub menganggapnya elemen penting dalam strategi jangka panjang. Tidak ada rencana penjualan meskipun minat pasar sangat tinggi.

Komitmen ini menunjukkan stabilitas dalam proyek Barcelona. Fermin Lopez akan terus menjadi bagian kunci tim. Masa depan di Camp Nou tampak cerah untuk bintang muda ini.