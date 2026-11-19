Barcelona mengontrak Xavi Espart hingga 2029. Bek muda asal La Masia ini mencetak gol di La Liga dan Liga Champions, menarik perhatian pelatih Hansi Flick.

Barcelona resmi memperpanjang kontrak bek muda, Xavi Espart, hingga 2029. Langkah ini mengukuhkan posisi lulusan akademi La Masia tersebut dalam rencana jangka panjang klub. Keputusan tersebut bukan sekadar bentuk kepercayaan klub kepada lulusan La Masia. Bek berusia 19 tahun itu berhasil mengubah kesempatan bermain menjadi kontribusi nyata melalui penampilan yang konsisten, baik ketika membantu pertahanan maupun mendukung serangan.

Xavi Espart Tunjukkan Kualitas Unggul Di Lapangan

Perjalanan Espart menuju kontrak baru berlangsung cukup cepat di mata manajemen Barcelona. Dari debut singkat melawan Newcastle United di Liga Champions hingga mencetak gol ke gawang Paris Saint-Germain (PSG), ia menunjukkan kualitas yang membuat pelatih Hansi Flick semakin percaya kepadanya. Kesempatan pertama Espart bersama tim senior datang pada 10 Maret 2026.

Also read Masa Depan Bek Kiri Barcelona Tak Pasti, AC Milan Bisa Kembali Mendekat

Ia masuk pada menit ke-88 untuk menggantikan Ronald Araujo dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle United di St James' Park. Situasinya tidak mudah. Barcelona sedang berada di bawah tekanan tuan rumah yang berusaha mencetak gol kemenangan.

Meski hanya mendapat kesempatan bermain dalam waktu singkat, Espart mampu menjaga ketenangan dan melakukan sejumlah intervensi penting di lini belakang. Barcelona akhirnya membawa pulang hasil imbang 1-1 setelah Lamine Yamal mencetak gol melalui penalti pada masa tambahan waktu.

Advertisement

Transformasi Posisi dan Kontribusi Serangan Berkembang Cepat

Lima hari kemudian, Flick memberinya kesempatan menjadi starter saat Barcelona mengalahkan Sevilla 5-2. Pertandingan tersebut menjadi ujian yang lebih berarti karena Espart harus menunjukkan kemampuannya sepanjang laga, bukan sekadar membantu tim mempertahankan hasil. Perkembangan Espart semakin terlihat pada musim 2026/2027.

Berawal sebagai gelandang di La Masia, ia juga mulai dipercaya mengisi posisi bek kanan sebelum akhirnya mendapat peran lebih besar di sektor pertahanan. Pada 23 Agustus, ia mencatatkan assist dalam kemenangan 5-0 atas Elche. Kontribusi serupa kembali diberikan sepekan kemudian ketika Barcelona mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 5-2.

Momen penting berikutnya hadir saat menghadapi Levante pada 13 September. Espart mencetak gol pertamanya untuk Barcelona dalam kemenangan 4-2. Ia kemudian menjadi starter melawan Getafe dan Real Betis, bahkan menyelesaikan kedua pertandingan selama 90 menit penuh. Menariknya, dalam pertandingan tersebut ia dimainkan sebagai bek kiri dan berhasil menggeser Joao Cancelo.

Fleksibilitas Taktik Hansi Flick Meningkatkan Nilai Pemain

Kemampuan beradaptasi menjadi kunci bagi Xavi Espart di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Hansi Flick. Fleksibilitas ini memungkinkan Barcelona memanfaatkan potensi maksimalnya di berbagai formasi. Penampilan terbaiknya kemudian hadir saat menghadapi PSG pada 20 Oktober.

Meskipun Barcelona kalah 2-4, Espart tetap mencuri perhatian setelah mencetak gol ke gawang klub raksasa Prancis tersebut. Gol tersebut menegaskan kemampuannya untuk tampil di papan atas kompetisi Eropa. Sebelum mengalami cedera, ia telah mengoleksi sembilan penampilan di berbagai kompetisi dengan catatan dua gol dan dua assist.

Advertisement

Cedera El Clasico Dan Prospek Masa Depan Bek Muda

Bek muda Barcelona, Xavi Espart, mengalami cedera saat menghadapi Real Madrid dalam laga El Clasico di Camp Nou, Senin (26/10/2026) dini hari WIB. Cedera ini menjadi tantangan tersendiri bagi proses pengembangan bakat muda tersebut. Meskipun demikian, performa konsisten sebelumnya menjadi dasar kepercayaan manajemen.

Xavi Espart mencetak gol ke gawang Levante pada laga Liga Spanyol 2026/2027 di Ciutat de Valencia, Minggu (13/9/2026). Pencapaian ini menandai babak baru dalam karier bek berusia 19 tahun tersebut. Ia kini ditargetkan untuk menjadi pilar utama pertahanan Barcelona di musim mendatang.

FC Barcelona adalah klub sepak bola Spanyol yang dikenal dengan dominasinya di kompetisi domestik dan Eropa, serta memiliki sejarah panjang dalam pengembangan talenta muda dan strategi transfer yang dinamis. Langkah memperpanjang kontrak Espart sejalan dengan filosofi klub dalam memanfaatkan produk akademi sendiri.

Jurusan klub kini adalah memastikan pemain tersebut pulih dari cedera El Clasico. Dengan fondasi yang kuat dan dukungan pelatih Hansi Flick, Xavi Espart siap mengambil peran lebih besar di lini pertahanan tim utama Barcelona.