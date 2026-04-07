Barcelona Merencanakan Perombakan Skuad: Prioritaskan Transfer Pemain Bintang dan Evaluasi Pemain Ada

FC Barcelona sedang merencanakan perombakan skuad untuk musim mendatang dengan fokus pada transfer pemain bintang dan evaluasi pemain yang ada, termasuk potensi kepergian Ferran Torres dan Marc Casado, serta target utama seperti Julian Alvarez dan penyesuaian kontrak Robert Lewandowski.

FC Barcelona sedang menyusun ulang skuad mereka untuk musim mendatang dengan perencanaan transfer yang intensif. Manajemen olahraga yang dipimpin oleh Deco, telah memulai persiapan untuk bursa transfer musim panas, dengan tujuan memperkuat tim Catalan agar tetap kompetitif di level domestik dan Eropa. Di bawah asuhan pelatih Hans-Dieter Flick, Barcelona telah meraih kesuksesan signifikan musim lalu, dengan pencapaian treble domestik dan performa yang kuat di La Liga serta Liga Champions.

Strategi transfer ini membutuhkan penjualan pemain untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna merealisasikan kontrak-kontrak baru, serta memenuhi persyaratan Financial Fair Play. Rencana ini juga meliputi evaluasi mendalam terhadap pemain yang ada, dengan mempertimbangkan performa, kebutuhan tim, dan batasan finansial klub.\Menurut laporan dari surat kabar 'Sport' dari Catalunya, perencanaan Barcelona untuk musim depan mencakup beberapa perubahan signifikan dalam skuad. Dua nama pemain yang menjadi sorotan dalam daftar pemain yang berpotensi hengkang adalah Ferran Torres dan Marc Casado. Kepergian mereka akan membuka jalan bagi klub untuk merekrut pemain baru sesuai dengan prioritas utama. Situasi Ferran Torres, yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2027, menjadi fokus perhatian. Meskipun ia memiliki waktu bermain yang cukup dan menunjukkan performa yang konsisten, klub merasa bahwa ia belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Penjualan Torres dianggap sebagai opsi yang menguntungkan secara finansial, baik dari segi pendapatan maupun dampak pada batasan gaji klub. Sementara itu, kasus Marc Casado juga menjadi perhatian. Gelandang yang kontraknya berlaku hingga tahun 2028 ini sebelumnya telah menolak tawaran dari klub lain, namun kurangnya waktu bermain dan peran yang terbatas dapat mengubah keputusannya. Klub mempertimbangkan minat dari klub lain dan dampak situasi Casado terhadap rencana transfer secara keseluruhan.\Prioritas utama dalam rencana transfer Barcelona adalah merekrut penyerang kelas atas, dengan Julian Alvarez dari Atletico Madrid sebagai target utama. Selain itu, klub juga berencana memperpanjang kontrak Robert Lewandowski selama satu tahun lagi, dengan penyesuaian finansial yang sesuai. Selain itu, Barcelona ingin memperkuat lini pertahanan dengan merekrut bek tengah, dengan Alessandro Bastoni menjadi salah satu kandidat. Pencarian pemain sayap kiri juga menjadi fokus, dengan beberapa nama seperti Scheldrop, Jan Verrigi, dan Victor Muñoz masuk dalam daftar calon. Namun, kesulitan keuangan klub menjadi faktor penentu dalam proses perekrutan. Gaji pemain harus sesuai dengan kemampuan finansial klub. Opsi untuk mempertahankan Marcus Rashford, yang memiliki opsi pembelian sebesar 30 juta euro, menjadi tantangan tersendiri, karena jumlah tersebut dianggap cukup besar. Manajemen klub harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menyeimbangkan kebutuhan tim dengan batasan finansial yang ada, sehingga memastikan keberlanjutan dan kesuksesan klub di masa mendatang





