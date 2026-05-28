Barcelona Mengincar Bernardo Silva, Pemain Berusia 31 Tahun Ini Siap Menurunkan Tuntutan Gaji

Barcelona sedang dalam proses merekrut gelandang Portugal, Bernardo Silva. Pemain berusia 31 tahun ini telah menempatkan Barcelona sebagai tujuan utama untuk melanjutkan kariernya. Klub asal Catalunya itu telah mencapai sekitar 90 persen kesepakatan untuk mendatangkan pemain asal Portugal itu.

Bernardo Silva yang kini tengah menjalani musim ketujuh bermain di Premier League bersama Manchester City hingga kini telah mengoleksi total 39 assist di Premier League Liga Inggris dari 213 laga hanya bersama The Citizens.

Manchester City mendatangkannya pada awal musim 2017/2018 dari AS Monaco dengan nilai transfer 50 juta euro. Setelah proses transfer yang sempat tertunda selama beberapa tahun akhirnya memasuki tahap akhir. Klub asal Catalunya itu dilaporkan sudah mencapai sekitar 90 persen kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Barcelona mulai percaya diri dalam beberapa hari terakhir terkait peluang merekrut Bernardo Silva pada bursa transfer musim panas ini.

Hansi Flick juga sudah memberikan persetujuan karena menganggap pemain asal Portugal itu cocok dengan proyek barunya di Camp Nou. Pelatih asal Jerman tersebut bahkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Bernardo Silva. Sang pemain juga tetap fokus menyelesaikan kepindahan ke Barcelona meski sempat mendapat pendekatan dari Atletico Madrid. Keinginan Bernardo Silva untuk bergabung dengan Blaugrana memang bukan cerita baru.

Namun, situasinya kali ini berbeda karena pemain berusia 31 tahun itu aktif mendorong transfer agar segera terealisasi. Pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, mengangkat trofinya ke langit sambil merayakan kemenangan setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 untuk menjuarai liga sepak bola Spanyol (La Liga) dengan tiga pertandingan tersisa, di Barcelona, Spanyol, Minggu, 10 Mei 2026. Bernardo Silva saat ini meminta gaji bersih sekitar 4 juta euro per musim (sekitar Rp81,7 miliar).

Nilai gaji kotornya mencapai 8 juta euro per tahun (sekitar Rp165,2 miliar). Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding pendapatannya selama bermain di Manchester City. Pemain Timnas Portugal itu bahkan masih siap menurunkan tuntutan gajinya demi mempermudah transfer ke Barcelona. Atletico Madrid sebenarnya sempat mencoba membuka pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, Bernardo Silva tetap menempatkan Barcelona sebagai tujuan utama untuk melanjutkan kariernya. Situasi itu membuat Barcelona berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan sang gelandang. Klub juga ingin menuntaskan proses transfer sebelum Piala Dunia dimulai agar Flick bisa langsung menyusun skuad secara penuh. Dalam beberapa hari ke depan, agen Jorge Mendes dijadwalkan kembali bertemu dengan pihak Barcelona.

Masa depan Bernardo Silva menjadi salah satu agenda utama dalam pembicaraan tersebut. Barcelona berharap pertemuan itu dapat menyelesaikan detail akhir transfer. Semua pihak juga ingin menghindari negosiasi panjang yang berpotensi mengganggu persiapan pramusim tim. Bernardo Silva diketahui sudah lama tertarik bermain di Camp Nou.

Kondisi pasar transfer saat ini akhirnya membuka peluang besar bagi Barcelona untuk mewujudkan transfer yang selama bertahun-tahun gagal terealisasi





