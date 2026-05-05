Barcelona Mencari Striker Baru, Lewandowski Ingin Raih 100 Poin di LaLiga

Barcelona sedang mencari striker baru untuk musim panas mendatang, termasuk memantau Kroupi dan pemain Premier League. Lewandowski terinspirasi Mourinho untuk meraih 100 poin di LaLiga. KOMPAS.com juga melaporkan berita transfer, hasil pertandingan, dan dukungan pembaca.

Barcelona , raksasa Liga Spanyol (LaLiga), sedang aktif mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sky Sports, klub asal Catalan ini sangat tertarik dengan Kroupi, seorang penyerang berusia 19 tahun yang performanya telah diamati secara mendalam oleh tim pemantau bakat Barcelona .

Selain Kroupi, Barcelona juga memantau beberapa pemain lain dari Premier League untuk mengisi posisi nomor sembilan. Namun, keputusan akhir mengenai siapa yang akan bergabung dengan Camp Nou masih bergantung pada anggaran klub dan kemungkinan penjualan beberapa pemain bintang. Sementara itu, Robert Lewandowski, striker utama Barcelona, baru-baru ini merayakan gol dalam pertandingan melawan CA Osasuna di Stadion El Sadar, Pamplona, pada 2 Mei 2026. Lewandowski terinspirasi oleh Jose Mourinho dan berharap Barcelona bisa meraih 100 poin di LaLiga.

Di sisi lain, Jeremy Doku, pemain Manchester City, juga merayakan gol dalam pertandingan melawan Everton di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, pada 4 Mei 2026. Selain berita transfer, KOMPAS.com juga melaporkan tentang hasil pertandingan Espanyol vs Real Madrid yang dimenangkan Real Madrid dengan skor 0-2, berkat dua gol dari Vinicius Jr. KOMPAS.com berkomitmen untuk menyajikan berita yang jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership.

Jadwal siaran langsung Arsenal vs Atletico Madrid juga disajikan

