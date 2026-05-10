Barcelona Klaim Berlian Liga Spanyol, Sankscanner Los Blancos

Barcelona memastikan diri sebagai kampiun Liga Spanyol ini menyegel trofi dengan kemenangan dua gol nirbalas versus Real Madrid, dengan dua gol ini dicetak oleh Marcus Rashford (penyerang pinjaman dari Man United) dan Ferran Torres (penyerang Barca) dalam interval sembilan menit. Barcelona juga meraih 91 poin di puncak klasemen Liga Spanyol dengan selisih 14 angka di atas Real Madrid.

Barcelona memastikan diri sebagai kampiun Liga Spanyol dengan kemenangan dua gol nirbalas versus Real Madrid di El Clasico, menyegel trofi dengan raihan 91 poin dan selisih 14 angka di atas Real Madrid di klasemen akhir.

Barcelona mengamankan gelar mereka di El Clasico, memastikan diri di puncak klasemen Liga Spanyol dengan kemenangan 2-0 atas Real Madrid. Dua gol kemenangan ini dicetak oleh Marcus Rashford (penyerang pinjaman dari Man United) dan Ferran Torres (penyerang Barca), yang keduanya tercipta dalam interval sembilan menit pertama. Gawang Real Madrid bocor pada menit ke-9 lewat eksekusi tendangan bebas Rashford, sementara Barcelona menggandakan skor melalui aksi Torres.

Hasil El Clasico ini membuat Barcelona bertakhta di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 91 poin, selisih 14 angka di atas Real Madrid. Barcelona telah mengawali musim dengan sempurna, memenangkan 13 dari 13 pertandingan di seluruh kompetisi, dan tampak tak terkalahkan saat ini





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barcelona Liga Spanyol Real Madrid Kemenangan Dua Gol Nirbalas Pasukan Hansi Flick Marcus Rashford Ferran Torres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Clasico Penentu Gelar: Barcelona Siap Kunci Juara Liga Spanyol di Hadapan Real MadridBarcelona berpeluang besar mengunci gelar juara Liga Spanyol (La Liga) 2025/2026 saat menjamu rival abadi mereka, Real Madrid, pada pekan ke-35 di Stadion Camp Nou,

Read more »

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol: Susunan Pemain dan Head to HeadPertandingan Barcelona vs Real Madrid ini bakal dilangsungkan di Stadion Camp Nou, Senin (11/5/2026) pukul 02.00 dini hari WIB.

Read more »

Nonton Live Streaming Liga Spanyol: Barcelona vs Real MadridLaga El Clasico Barcelona vs Real Madrid akan segera digelar di pentas Liga Spanyol. Berikut informasi nonton live streaming big match tersebut di Vidio.

Read more »

Barcelona Menyegel Gelar Juara Liga Spanyol dengan Kemenangan 2-0 vs Real MadridBarcelona menyegel gelar juara Liga Spanyol dengan kemenangan 2-0 atas Real Madrid, memastikan trofi ke-29 di LaLiga. Kemenangan ini terjadi di akhir musim, di duel terakhir mereka melawan Real Madrid di Camp Nou.

Read more »