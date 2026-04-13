Barcelona Kembali Salahkan Wasit Usai Kekalahan di Liga Champions: Reaksi yang Bisa Diprediksi?

Barcelona kembali menyalahkan keputusan wasit setelah kekalahan melawan Atlético Madrid di Liga Champions, memicu perdebatan tentang standar ganda dan tuduhan korupsi. Reaksi klub terhadap kekalahan tersebut, termasuk pernyataan resmi yang menuduh bias wasit, telah mendapat kritikan mengingat masalah klub sendiri di masa lalu.

Kekecewaan yang dirasakan oleh Barcelona selama dan setelah kekalahan mereka di Liga Champions melawan Atlético Madrid pada Rabu malam sangat mudah dimengerti. Blaugrana tampil dominan di leg pertama perempat final di Camp Nou, meskipun mereka harus bermain dengan sepuluh pemain selama lebih dari separuh pertandingan setelah Pau Cubarsi mendapat kartu merah langsung menjelang akhir babak pertama. Tim asuhan Hansi Flick menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, menciptakan lebih banyak peluang emas, dan dua kali membentur tiang gawang. Namun, Julian Alvarez berhasil mengeksekusi tendangan bebas yang diberikan akibat pelanggaran Cubarsi terhadap Giuliano Simeone, dan Alexander Sorloth mencetak gol dari umpan silang Matteo Ruggeri di babak kedua, sehingga membuat tim tuan rumah menghadapi tantangan berat di Metropolitano pada Selasa malam.

Meskipun ada simpati terhadap Barca atas skor akhir yang tidak mencerminkan jalannya pertandingan, reaksi mereka terhadap kekalahan sangat disayangkan dan dapat diprediksi. Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa 'bagian hukum' klub telah mengajukan keluhan kepada UEFA. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa 'Setelah permainan dilanjutkan dengan benar, seorang pemain lawan mengambil bola di area mereka tanpa dikenakan hukuman penalti yang seharusnya'. FC Barcelona menganggap keputusan ini, ditambah kurangnya intervensi VAR yang signifikan, sebagai kesalahan besar. Klub meminta penyelidikan, akses ke komunikasi wasit, dan jika perlu, pengakuan resmi atas kesalahan tersebut serta penerapan tindakan yang relevan.

Jika pernyataan berakhir di situ, hal itu bisa dimaklumi karena Barcelona memiliki alasan untuk mengeluh, mengingat Juan Musso tampaknya telah mengambil tendangan gawang Atleti sebelum Marc Pubill menyentuh bola dengan tangannya sebelum permainan dimulai kembali. Namun, masalahnya adalah Barcelona tidak berhenti di situ. Di paragraf terakhir pernyataan mereka, Blaugrana mengklaim bahwa 'ini bukan pertama kalinya dalam edisi-edisi terbaru Liga Champions UEFA keputusan wasit yang tidak dapat dijelaskan berdampak buruk pada tim, menciptakan standar ganda yang jelas dan menghalangi persaingan dengan klub lain di lapangan yang setara.' Tuduhan Barcelona bahwa mereka diperlakukan berbeda oleh ofisial sangat tidak masuk akal, terutama mengingat klub tersebut sedang menghadapi tuduhan korupsi olahraga terkait pembayaran sebesar €8,4 juta yang diberikan kepada perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Enriquez Negreira selama masa jabatannya sebagai wakil presiden Komite Wasit Nasional (CTA) di Spanyol.

Dalam situasi seperti ini, Barcelona sebaiknya diam. Ingat, setahun lalu Hansi Flick menyoroti Real Madrid, yang mengancam akan memboikot final Copa del Rey 2024-25 karena dugaan 'kebencian dan permusuhan' dari wasit terhadap klub tersebut. 'Kita tidak boleh kehilangan rasa hormat terhadap wasit. Ini adalah sepak bola, dan merupakan tanggung jawab kita untuk melindungi semua orang: pemain, pelatih, dan wasit. Di lapangan, memang ada emosi, tetapi setelah pertandingan, kita harus melangkah maju,' ungkap Flick. Flick juga pernah berkomentar, 'Kami merasa hasil ini tidak adil karena beberapa keputusan wasit, saya harus mengakuinya,' setelah kekalahan 4-3 dari Inter pada Mei lalu, yang membuat Barcelona tersingkir dari semifinal Liga Champions dengan agregat 7-6. 'Saya tidak ingin terlalu banyak membicarakan wasit,' tambahnya, sebelum melanjutkan pembicaraan tentang wasit.

'Tapi setiap keputusan yang 50-50 akhirnya menguntungkan mereka; itulah yang membuat saya sedih.' Yang benar-benar menyedihkan, Flick merasa terpaksa untuk menegur wasit Szymon Marciniak setelah peluit akhir berbunyi, memicu keluhan lebih lanjut dari para pemainnya. Ronaldo Araujo mengatakan Marciniak 'mempengaruhi' pertandingan, Eric Garcia mengungkit keluhan masa lalu dari pertandingan yang melibatkan wasit asal Polandia itu, sementara Pedri bahkan meminta penyelidikan terhadap penanganan Marciniak pada leg kedua. 'Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi pada kami dengan wasit ini, jadi UEFA harus menyelidikinya, karena ada hal-hal yang tidak saya mengerti dan rumit untuk dijelaskan: semua keputusan 50-50 menguntungkan mereka,' kata gelandang tersebut, yang secara jelas menggemakan komentar pelatihnya. Wasit berusia 45 tahun itu bahkan sempat memberikan penalti kepada Blaugrana pada malam itu, namun Wasit Asisten Video (VAR), Dennis Higler, turun tangan karena pelanggaran Henrikh Mkhitaryan terhadap Lamine Yamal sebenarnya terjadi di luar kotak penalti.





