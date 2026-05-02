Barcelona Kembali ke Jalur Kemenangan, Flick: Kami Sudah Lakukan Tugas Kami

Barcelona berhasil mengalahkan CA Osasuna 2-1 dalam pertandingan Liga Spanyol. Pelatih Hansi Flick mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan tugasnya dengan baik dan kini menunggu hasil pertandingan Real Madrid. Selain itu, KOMPAS.com juga memberikan informasi tentang fitur Apresiasi Spesial untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Barcelona berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas CA Osasuna dalam pertandingan Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion El Sadar, Pamplona, pada 2 Mei 2026. Gol-gol Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski pada menit ke-81 dan Ferran Torres pada menit ke-86, sementara Osasuna hanya mampu membalas melalui gol Raul Garcia pada menit ke-88.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengakui bahwa pertandingan ini tidak mudah bagi timnya. Ia menyatakan bahwa meskipun Barcelona mendominasi babak pertama, mereka masih perlu meningkatkan performa di babak kedua. Flick juga menjelaskan bahwa perubahan taktik, seperti penggantian Gavi dengan Frenkie de Jong, membantu timnya mencetak gol-gol penting di akhir pertandingan. Ia juga memuji kontribusi pemain-pemain seperti Marcus Rashford dan Ferran Torres yang memberikan kecepatan dan dinamika lebih dalam serangan.

Selain itu, Flick juga menyentuh topik perburuan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026. Jika Real Madrid gagal menang atas Espanyol dalam pertandingan yang akan datang, Barcelona akan secara otomatis meraih gelar juara. Flick menegaskan bahwa timnya telah melakukan bagiannya dengan memenangkan pertandingan melawan Osasuna, dan kini mereka hanya bisa menunggu hasil pertandingan Real Madrid. Ia juga menambahkan bahwa jika Barcelona berhasil meraih gelar, mereka akan merayakannya dengan penuh semangat.

Namun, Flick tidak yakin apakah ia akan menonton pertandingan Real Madrid secara langsung. Sementara itu, KOMPAS.com berkomitmen untuk memberikan berita yang akurat, terpercaya, dan berimbang. Pembaca dapat mendukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas melalui fitur Apresiasi Spesial, yang memungkinkan kontribusi finansial untuk pengembangan konten dan operasional redaksi. Semua data pribadi kontributor akan diolah sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku.

KOMPAS.com juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan fitur ini. Selain berita sepak bola, KOMPAS.com juga melaporkan berita lain seperti penundaan pertandingan Malut United vs Persis Solo karena hujan dan petir, serta komentar Cesc Fabregas mengenai skor nol-nol antara Como dan Napoli





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barcelona Liga Spanyol Hansi Flick Robert Lewandowski Ferran Torres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hansi Flick Siap Perpanjang Kontrak di Barcelona hingga 2028Hansi Flick disebut akan segera meneken kontrak baru sebagai pelatih Barcelona hingga 2028 dengan opsi satu tahun perpanjangan masa kerja.

Read more »

Ansu Fati Hadiri Latihan Terbuka, Masa Depannya di Monaco dan Potensi Kembali ke BarcelonaMantan pemain Barcelona, Ansu Fati, terlihat menghadiri sesi latihan terbuka di Monaco. Masa depannya di klub tersebut masih belum pasti, sementara Barcelona berharap Monaco mengaktifkan opsi pembelian. Potensi kembalinya Fati ke Camp Nou juga menjadi sorotan.

Read more »

Olivia Rodrigo Cetak Sejarah, Jadi Artis Termuda yang Tampil di Jersey BarcelonaBarcelona kembali melakukan manuver inovatif dengan memadukan dunia sepak bola dan industri musik global.

Read more »

Manchester United Kembali Kejar Alejandro Balde, Barcelona Beri Lampu Hijau?Manchester United kembali mengincar Alejandro Balde dari Barcelona untuk posisi bek kiri. Barca siap melepas sang pemain demi tambahan dana transfer musim panas

Read more »

Barcelona Siap Hadapi Osasuna, Raphinha Kembali dari CederaBarcelona mempersiapkan diri untuk pertandingan penting melawan CA Osasuna di Stadion El Sadar. Pelatih Flick mengonfirmasi Raphinha dan Bernal siap bermain setelah pulih dari cedera. Pertandingan ini krusial dalam perburuan poin Barcelona di LaLiga.

Read more »

Barcelona Siap Juara Liga Spanyol 2025-2026 Jika Real Madrid Kalah, Flick Tak Akan Tonton Laga MadridBarcelona akan dipastikan juara Liga Spanyol 2025-2026 jika Real Madrid gagal menang atas Espanyol. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku tidak akan menonton pertandingan Madrid dan lebih memilih menonton pertunjukan sulap bersama istrinya. Flick menekankan fokus timnya adalah menang dalam pertandingan saat ini, bukan memikirkan hasil pertandingan lawan.

Read more »