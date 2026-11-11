Barcelona Kembali Incar Ruud Nijstad, Bek Muda Twente Asal Belanda

Barcelona kembali tertarik merekrut bek muda Twente Ruud Nijstad pada bursa transfer musim dingin Januari, setelah sempat diincar pada musim panas lalu.

Barcelona dilaporkan kembali menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Ruud Nijstad, pemain muda asal Belanda yang kini memperkuat lini belakang klub Twente. Laporan media yang terbit pada hari Rabu ini menyebut Barcelona mengintensifkan persiapan untuk bursa transfer musim dingin Januari mendatang, dengan mendatangkan bek muda sebagai salah satu prioritas utama.

Ruud Nijstad yang berusia 18 tahun sebelumnya juga masuk dalam daftar incaran Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, pemain tersebut pada akhirnya memilih tetap bertahan bersama Twente.

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Rencana Barcelona Memperkuat Lini Belakang

Barcelona menjadikan posisi bek muda sebagai target utama pada bursa transfer Januari mendatang. Direktur olahraga Deco disebut ingin memperkuat posisi tersebut di samping Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Andreas Christensen.

Di sisi lain, Eric Garcia dan Jules Kounde kerap dimainkan sebagai bek kanan oleh pelatih Hansi Flick. Kondisi itu membuat Barcelona dinilai perlu menambah kedalaman skuad di lini belakang.

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Ruud Nijstad disebut telah mencuri perhatian banyak pihak berkat kualitas fisiknya, penempatan posisi yang baik, serta kemampuannya membangun serangan dari lini belakang. Kombinasi tersebut menjadikannya kandidat yang kembali masuk radar Barcelona.

Selain Ruud Nijstad, Barcelona juga memantau sejumlah alternatif lain, yakni Jorrel Hato, Castello Lukeba, dan Arthur Dias. Sebaliknya, rencana mendatangkan Alessandro Bastoni dan Josko Gvardiol dinilai tidak realistis untuk saat ini.

Sikap Keluarga dan Pemain Terhadap Tawaran

Maurice, ayah Ruud Nijstad, menanggapi keputusan putranya untuk tetap bertahan di Twente meski sejumlah klub besar Eropa menaruh minat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara yang diterbitkan surat kabar Belanda NRC.

Maurice menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan anaknya. Ia juga mengulang kembali ucapan Ruud bahwa dirinya belum menyelesaikan tugasnya di Twente dan ingin membalas budi kepada klub yang telah memberinya banyak kesempatan.

Barcelona disebut sebagai tim impian bagi Ruud Nijstad. Selain Barcelona, Ajax, PSV, Feyenoord, dan Juventus juga sebelumnya menunjukkan minat kepadanya. Ruud bahkan sempat mengunjungi sejumlah klub bersama kedua orang tuanya dan para perwakilannya untuk mengevaluasi pilihan karier yang tersedia.

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Ruud Nijstad mengakui bahwa duel fisik bukan menjadi kekuatan utamanya. Ia menyebut jarang terlibat dalam duel keras dan benturan fisik, yang justru menjadi ciri paling menonjol dari ayahnya. Maurice membenarkan penilaian itu dan menilai bakat penempatan posisi putranya bukan diwarisi darinya.

Meski demikian, Maurice melihat adanya kesamaan dalam cara membaca permainan dan kemampuan mengarahkan rekan setim di lapangan. Ruud sendiri mengaku sangat senang dengan minat Barcelona, dan menyebut klub tersebut sebagai salah satu klub terbesar di dunia.

Dampak Bagi Twente dan Langkah Selanjutnya

Twente disebut bersikap tegas dan tidak bersedia memuluskan kepergian Ruud Nijstad, meskipun ada kontak antara kedua klub. Sikap ini menunjukkan bahwa peluang Barcelona bergantung pada kesepakatan resmi dengan Twente pada bursa transfer Januari mendatang.

Bagi Barcelona, rencana ini menjadi bagian dari strategi memperdalam skuad bek muda di tengah rotasi yang melibatkan Eric Garcia dan Jules Kounde. Bagi Ruud Nijstad, keputusan bertahan di Twente berarti ia tetap memiliki kesempatan bermain secara rutin sambil menunggu kemungkinan pindah ke klub impiannya.