Barcelona meraih kemenangan telak 5-1 atas Deportivo La Coruna di Liga Spanyol, memperkuat posisi puncak klasemen dengan 39 poin.

Barcelona berhasil mencatatkan kemenangan telak dengan skor 5-1 terhadap Deportivo La Coruna dalam laga tandang pekan ke-14 Liga Spanyol musim 2026/2027. Pertandingan berkekuatan penuh ini berlangsung di Stadion Riazor pada Minggu, 29 November 2026, dan menjadi pembeda besar bagi Barcelona untuk semakin kokoh di puncak klasemen.

Rekaman Pencapaian Skor 5-1 Barcelona

Kemenangan telak 5-1 ini menjadi hasil akhir yang jelas dari dominasi Barcelona di lapangan hijau. Tim tamu yang dipimpin oleh para bintang seperti Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Raphinha mampu menembus pertahanan tuan rumah secara efektif. Kemenangan ini bukan hanya sekadar tiga poin, tetapi juga penguatan psikologis dan taktis bagi Barcelona di tengah persaingan ketat La Liga.

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Skor 5-1 ini mencerminkan efisiensi serangan Barcelona yang sulit dihentikan oleh lini pertahanan Deportivo La Coruna. Setiap gol yang dicatatkan menunjukkan koordinasi tim yang presisi dan kemampuan individu pemain kunci yang mengejutkan lawan. Hasil ini menegaskan kembali status Barcelona sebagai favorit utama di musim ini.

Perkembangan Taktik dan Dinamika Pertandingan

Barcelona langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, menempatkan tekanan tinggi pada kiper dan bek Deportivo. Pada menit ke-2, Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan dan mengirimkan bola ke depan gawang. Dani Olmo kemudian membiarkan bola meluncur melewati tubuhnya, mengecoh para pemain bertahan dan kiper Leo Roman hingga bola masuk ke gawang tuan rumah.

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Deportivo La Coruna merespons dengan cepat. Enam menit kemudian, Pierre-Emerick Aubameyang memenangi duel dengan Pau Cubarsi dan melepaskan tembakan yang tidak berhasil dihalau oleh Joan Garcia, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun, Barcelona kembali memimpin pada menit ke-19 melalui sundulan Dani Olmo setelah umpan silang dari Anthony Gordon, membuat skor menjadi 2-1.

Pada paruh kedua, Barcelona kembali menunjukkan dominasi mereka. Pada menit ke-49, Raphinha menyambungkan umpan silang dari Lamine Yamal dengan sundulan tepat untuk gol ketiga. Meskipun Lamine Yamal sempat mencetak gol kedua pada menit ke-57, gol tersebut dianulir karena posisi offside yang jelas menurut ketentuan pertandingan.

Puncak Klasemen dan Posisi Tim Terdekat

Hasil ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 39 poin. Mereka unggul lima poin dari Atletico Madrid yang menempati posisi kedua dan enam poin dari Real Madrid di peringkat ketiga. Keunggulan ini memberikan Barcelona angin segar untuk mempertahankan trofi.

Sementara itu, Deportivo La Coruna masih tertahan di posisi ke-13 dengan raihan 15 poin. Ketimpangan poin ini menunjukkan jarak kualitas yang masih perlu dikejar oleh sang tuan rumah. Posisi ke-13 ini juga意味着 tantangan besar bagi Deportivo untuk menghindari degradasi di sisa musim.

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Komposisi pemain Barcelona menampilkan kekuatan lini tengah yang solid. Dengan Frenkie de Jong dan Pedri menggerakkan bola, serta serangan yang dipandu oleh Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon, dan Raphinha, Barcelona menciptakan masalah serius bagi pertahanan lawan. Sebaliknya, lini pertahanan Deportivo yang terdiri dari Adria Altimira, Miguel Loureiro, dan lainnya kesulitan menahan gempuran serangan yang terus-menerus.

Di sisi lain, kiper Leo Roman berhasil melakukan beberapa penyelamatan penting, termasuk menghentikan tembakan mendatar Lamine Yamal pada menit ke-27 dan sundulan Eric Garcia enam menit kemudian. Namun, konsistensi kesalahan dalam pertahanan tetap menjadi masalah utama bagi Deportivo La Coruna dalam menghadapi tim papan atas.

Raphinha kembali menunjukkan performa gemilang pada menit ke-83 dengan menyelesaikan bola hasil sepakan Anthony Gordon yang diblok pemain Deportivo. Kemenangan最终 dikonfirmasi pada menit 90+1 ketika Raphinha menyelesaikan umpan dari Lamine Yamal dengan suntukan di depan gawang, memastikan skor akhir 5-1.

Kemenangan ini tidak hanya memperdalam jurang poin dengan pesaing terdekat, tetapi juga membangun momentum positif. Barcelona tampaknya menemukan ritme permainan yang ideal di mana serangan cepat dan penyelesaian yang tajam menjadi kunci utama mereka. Para analis dan penggemar kini menantikan apakah dominasi ini akan berlanjut di laga-laga berikutnya melawan tim-tim kuat lainnya di liga.