Barcelona menghadapi keterdesakan di lini belakang akibat cedera berulang. Komite olahraga Deco dan pelatih Hans Flick menyiapkan strategi transfer Januari untuk merekrut bek berpengalaman guna menutupi kekosongan pertahanan yang kritis.

Komite olahraga Barcelona yang dipimpin oleh Deco telah meningkatkan intensitas upaya perekrutan bek baru di bursa transfer musim dingin Januari. Keputusan strategis ini diambil secara mendesak menyusul serangkaian cedera yang melanda lini pertahanan serta menurunnya performa tim dalam laga-laga penting. Keberadaan pemain berkualitas di posisi pertahanan kini menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas tim selama sisa musim.

Kekosongan Lini Belakang Akibat Cedera Berulang Para Pemain Inti

Tim menghadapi situasi defensif yang sangat kritis karena kehilangan beberapa pilar utama pertahanan. Cedera yang menimpa Jules Kounde, Eric Garcia, dan Andreas Christensen telah menyisakan kekosongan signifikan di skuad. Ketangguhan pertahanan Barcelona terlihat menurun drastis dalam beberapa laga besar baru-baru ini, yang menjadi pemicu utama keputusan untuk segera mencari pengganti.

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Situasi ini sebenarnya sudah menjadi perhatian manajemen Barcelona dalam jangka waktu yang lama. Meskipun sebelumnya ada rencana untuk memberikan kepercayaan lebih kepada Gerard Martin, jumlahnya dinilai tidak memadai untuk menghadapi kompetisi berat. Selain itu, keputusan pelatih Hans Flick untuk memposisikan Eric Garcia di bek kanan hanya menyisakan Pau Cubarsi, Andreas Christensen, dan Gerard Martin sebagai pilihan bek tengah murni yang sehat.

Andreas Christensen yang berasal dari Denmark kerap mengalami masalah cedera, sehingga kehadirannya tidak bisa diandalkan secara konsisten. Kondisi ini membuat kebutuhan tim untuk menambah amunisi di lini belakang menjadi semakin mendesak. Deco menyadari bahwa memberikan kepercayaan penuh pada pemain muda tanpa pengalaman cukup mungkin berisiko besar dalam momen-momen krusial.

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Daftar Target Rekrutmen Bek Berpengalaman dan Berprestasi

Barcelona sebelumnya pernah mendekati Josko Gvardiol dari Manchester City saat upaya merekrut Rodri berlangsung. Klub menanyakan situasi bek berkebangsaan Kroasia berusia 24 tahun tersebut, namun transfer itu gagal karena Gvardiol telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2031. Meskipun demikian, bek kidal ini tetap dianggap sebagai opsi ideal karena pengalamannya yang tinggi dan kemampuannya bermain di sisi kiri.

Peluang mendatangkan Gvardiol saat ini dianggap mustahil kecuali melalui status pinjaman, dan itu pun hanya jika situasi internal Manchester City terus memanas. Di sisi lain, nama Jonathan Tah dari Bayern Munich juga kembali muncul dalam spekulasi transfer. Bek Jerman ini sempat dikaitkan dengan Barcelona dua musim lalu sebelum akhirnya bergabung dengan rival Jerman tersebut, padahal kontraknya di Bayer Leverkusen hampir berakhir saat itu.

Pendekatan terhadap Tah dinilai sangat sulit karena statusnya sebagai pemain yang bergantian bermain bersama Dayot Upamecano dan Kim Min-jae. Selain itu, Barcelona juga pernah melakukan negosiasi serius dengan Alessandro Bastoni dari Inter Milan musim lalu. Namun, tawaran finansial yang berlebihan dari Inter serta kartu merah yang diterima Bastoni dalam laga nasional Italia menghentikan proses tersebut.

Hambatan Regulasi FFP dan Profil Rekrutan Wajib Instan

Manajemen Barcelona menghadapi kendala serius berupa aturan Financial Fair Play yang membatasi pengeluaran klub dalam bursa transfer. Laporan dari harian La Vanguardia menyebutkan bahwa Barcelona kemungkinan besar tidak akan bisa mendatangkan pemain baru di bulan Januari kecuali ada pemain yang menjual diri keluar dari skuad. Hal ini membuat posisi tawar klub menjadi lemah di pasar transfer.

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Deco telah menetapkan profil rekrutan yang sangat spesifik untuk posisi bek. Ia menegaskan bahwa pemain baru harus memiliki pengalaman yang terbukti dan mampu memberikan kontribusi instan tanpa memerlukan masa adaptasi yang panjang. Profil seperti Cristian Romero sempat dipertimbangkan, namun akhirnya dicoret karena ia bukan bek kidal yang dibutuhkan sistem.

Agen Andre Cury terus menawarkan bek Nathan kepada klub, sementara Jon Martin juga menjadi incaran para petinggi Barcelona. Namun, tantangan terbesar bagi Hans Flick dan Deco adalah menemukan solusi tepat dalam waktu yang terbatas. Deco dikenal suka mengejutkan media dengan rekrutan baru seperti yang terjadi pada Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus, sehingga kemungkinan ada nama tak terduga yang muncul di masa depan masih sangat terbuka.