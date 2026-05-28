Barcelona Dekatkan Rekrut Bernardo Silva, Pemain Portugal Siap Potong Gaji

Barcelona sedang dalam proses mendatangkan Bernardo Silva dari Manchester City. Pemain internasional Portugal ini bersedia menerima pemotongan gaji demi transfer ke Catalunya, mengingat keinginannya untuk tinggal di region tersebut dan menyelesaikan kariernya dengan tantangan baru di La Liga.

Silva, yang kini menjadi pemain bebas setelah kontraknya berakhir, lebih memprioritaskan pindah ke Barcelona daripada tawaran klub Eropa lainnya. Nama Silva telah lama menjadi incaran Barcelona. Presiden Joan Laporta dan manajemen klub telah mengagumi kemampuan teknisnya, bahkan pernah mendekati pemain ini saat Xavi masih pelatih. Namun, pada waktu itu Silva memperpanjang kontraknya di Manchester City.

Situasi berubah tiga tahun kemudian. Sekarang, sebagai pemain bebas yang mencari tantangan terakhir di Eropa, Silva ingin tinggal di Catalunya tempat keluarganya sudah menetap. Dia telah mengassign perwakilnya, Jorge Mendes, untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Barcelona. Awalnya, pelatih Hansi Flick mengungkapkan kekhawatiran tentang usia Silva dan kepadatan lini depan Barcelona.

Namun, keraguan itu mulai pudar. Flick menyadari nilai pemain berpengalaman seperti Silva, terutama mengingat masalah cedera berulang di lini depan. Kini, Silva dianggap sebagai cadangan premium yang bisa memberikan kepemimpinan di ruang ganti. Kemampuannya bermain di berbagai posisi-seperti gelandang tengah tiga orang atau sayap kanan-akan memungkinkan Barcelona mengatur beban kerja pemain muda Lamine Yamal.

Hambatan finance memang masih ada untuk Barcelona, tapi Silva bersedia berkorban. Gajinya di City besar, tapi tanpa biaya transfer, kesepakatan bisa diwujudkan dengan struktur gaji yang disesuaikan. Sport melaporkan Silva bersiap bagi pemotongan gaji agar sesuai dengan kebijakan klab. Negosiasi antara direktur olahraga Deco dan Mendes berkembang pesat minggu ini.

Atletico Madrid juga menunjukkan minat, khususnya karena keduanya lagi bernegosiasi tentang Julian Alvarez. Namun, pilihan Silva tetap jelas: Barcelona. Transfer ini adalah kesempatan 'sekarang atau tidak pernah' bagi pemain yang sudah menang Segalanya di Inggris. Dampak kedatangan Silva sudah terasa dalam perencanaan skuad.

Dengan ketrampilan Anthony Gordon yang hampir pasti ke Barcelona, kehadiran penyerang lain ini akan mengakhiri masa jabang Marcus Rashford di klub. Rashford sedang pinjaman dari Manchester United musim ini, tapi Barcelona tidak akan membuatnya permanen jika mereka berhasil mendatangkan Gordon dan Silva





